Блейк Лайвли впервые появилась в кадре без живота, после четвёртых родов

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. Актриса старается не афишировать личную жизнь, и о четвертой беременности сообщила от безысходности, когда живот было уже невозможно прятать. И теперь она не изменила своей скрытности - поклонники сами пришли к выводу, что Лайвли родила.Блейк разместила в блоге свежий снимок с мужем и свекровью, указав, что семейство пришло на Супербоул 2023, который состоялся вчера.На фото куда-то исчез беременный живот знаменитости, так что, вывод ясен, ребёнок уже появился на свет. Фанаты принялись поздравлять пару с пополнением, отмечая, что несмотря на четвертые роды, 35-летняя Блейк Лайвли выглядит потрясающе. Кажется, она совсем не поправилась, всегда в одной поре.Напомним, что ещё в ноябре 2022 года Райан Рейнольдс и его беременная жена Блейк Лавли стали главными героями вечера American Cinematheque Awards.