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Блейк Лайвли впервые появилась в кадре без живота, после четвёртых родов

Вчера, 22:51
Как всегда улыбчивая и очаровательная, Блейк не может не восхищать.

Блейк Лайвли впервые появилась в кадре без живота, после четвёртых родов
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. Актриса старается не афишировать личную жизнь, и о четвертой беременности сообщила от безысходности, когда живот было уже невозможно прятать. И теперь она не изменила своей скрытности - поклонники сами пришли к выводу, что Лайвли родила.

Блейк Лайвли впервые появилась в кадре без живота, после четвёртых родов


Блейк разместила в блоге свежий снимок с мужем и свекровью, указав, что семейство пришло на Супербоул 2023, который состоялся вчера.

Блейк Лайвли впервые появилась в кадре без живота, после четвёртых родов


На фото куда-то исчез беременный живот знаменитости, так что, вывод ясен, ребёнок уже появился на свет. Фанаты принялись поздравлять пару с пополнением, отмечая, что несмотря на четвертые роды, 35-летняя Блейк Лайвли выглядит потрясающе. Кажется, она совсем не поправилась, всегда в одной поре.

Блейк Лайвли впервые появилась в кадре без живота, после четвёртых родов


Напомним, что ещё в ноябре 2022 года Райан Рейнольдс и его беременная жена Блейк Лавли стали главными героями вечера American Cinematheque Awards.

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Ключевые слова: Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru, социальная сеть

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