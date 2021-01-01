Пуговка прилетела в Москву на съемки «Папиных дочек». Как сейчас выглядит Катя Старшова

После того, как Лиза Арзамасова дала понять, что начались съемки продолжения «Папиных дочек», фанаты этого сериала начали гадать все ли «дочки» появятся в кадре.Так вот, практически сразу стало известно, что Кати Старшовой, сыгравшей Пуговку, в сериале не будет. Девушка давно живет за границей, она учится, у неё много работы, гастроли и вообще, ей сейчас не до этого.Но не успели фанаты смириться с этой плохой новостью, как оказалось, что Пуговка в кино все же появится.Как призналась сама Екатерина, она до последнего не была уверена в том, что сможет принять участие в съемках.«Но в итоге всё получилось. Решила, что для меня это полезный опыт, интересный эксперимент и возможность вспомнить детство», - рассказала Катя.Правда, в новом сезоне её будет немного и, по мнению самой девушки, Пуговка скорее станет отсылкой к старым сезонам и поводом поностальгировать».За прошедшие 10 лет Катя превратилась из маленькой девочки в молодую красивую девушку. Сейчас Екатерине 21 год и она получает фармацевтическое образование. Ну, а учитывая, что она с детства занимается фигурным катанием и на её счету золото чемпионата мира среди балетов на льду, то сейчас она много выступает в ледовых шоу.