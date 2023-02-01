"Было тяжеловато": Ольга Орлова рассказала о совоем состоянии после родов

А вот на свое состояние Орлова пожаловалась. Она рассказала, что у нее было кесарево, которое она перенесла не так легко в силу возраста.
"И в первую беременность у меня было кесарево. Причем, оба раза были показания к этому. Чувствую себя очень неплохо, учитывая паспортные данные. Сегодня первый день, когда я уже практически в строю. До этого было тяжеловато. Мне помогает няня. После операции я пока не особо могу шустрить", - поделилась ведущая.
Она призналась, что скучает по своему плоскому животику, но приводить себя в форму ей придется еще долго. Кроме этого ее мучают отеки.
"Когда-нибудь я покажу видео своего живота во время беременности, Я то все сняла для себя. Чтобы те, кто много на себя взял, поперхнулись своим ядом", - заявила Орлова.