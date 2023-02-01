"Было тяжеловато": Ольга Орлова рассказала о совоем состоянии после родов

На прошлой неделе Ольга Орлова родила дочь, которую назвала Аней. Всю беременность певицу упрекали в том, что она носит накладной живот, а ребенка за для нее вынашивает суррогатная мать. Даже ее фото из роддома назвали постановочным. Еще больше пользователей социальной сети в их правоте убедило то, что после родов Ольга весила всего 55 килограмм. По их мнению, женщина не может набрать так мало за время беременности.А вот на свое состояние Орлова пожаловалась. Она рассказала, что у нее было кесарево, которое она перенесла не так легко в силу возраста."И в первую беременность у меня было кесарево. Причем, оба раза были показания к этому. Чувствую себя очень неплохо, учитывая паспортные данные. Сегодня первый день, когда я уже практически в строю. До этого было тяжеловато. Мне помогает няня. После операции я пока не особо могу шустрить", - поделилась ведущая.Она призналась, что скучает по своему плоскому животику, но приводить себя в форму ей придется еще долго. Кроме этого ее мучают отеки."Когда-нибудь я покажу видео своего живота во время беременности, Я то все сняла для себя. Чтобы те, кто много на себя взял, поперхнулись своим ядом", - заявила Орлова.