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"Было тяжеловато": Ольга Орлова рассказала о совоем состоянии после родов

Сегодня, 15:35
Певица восстанавливается после рождения дочики.

"Было тяжеловато": Ольга Орлова рассказала о совоем состоянии после родов
На прошлой неделе Ольга Орлова родила дочь, которую назвала Аней. Всю беременность певицу упрекали в том, что она носит накладной живот, а ребенка за для нее вынашивает суррогатная мать. Даже ее фото из роддома назвали постановочным. Еще больше пользователей социальной сети в их правоте убедило то, что после родов Ольга весила всего 55 килограмм. По их мнению, женщина не может набрать так мало за время беременности.

"Было тяжеловато": Ольга Орлова рассказала о совоем состоянии после родов


А вот на свое состояние Орлова пожаловалась. Она рассказала, что у нее было кесарево, которое она перенесла не так легко в силу возраста.
"И в первую беременность у меня было кесарево. Причем, оба раза были показания к этому. Чувствую себя очень неплохо, учитывая паспортные данные. Сегодня первый день, когда я уже практически в строю. До этого было тяжеловато. Мне помогает няня. После операции я пока не особо могу шустрить", - поделилась ведущая.

"Было тяжеловато": Ольга Орлова рассказала о совоем состоянии после родов


Она призналась, что скучает по своему плоскому животику, но приводить себя в форму ей придется еще долго. Кроме этого ее мучают отеки.
"Когда-нибудь я покажу видео своего живота во время беременности, Я то все сняла для себя. Чтобы те, кто много на себя взял, поперхнулись своим ядом", - заявила Орлова.

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Ключевые слова: Ольга Орлова, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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