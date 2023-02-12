Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Михаил Ефремов оказался от заявления по уменьшению срока заключения в тюрьме

Вчера, 23:49
Интересно, что же его побудило перестать бороться за свободу.

Михаил Ефремов оказался от заявления по уменьшению срока заключения в тюрьме
Актёр Михаил Ефремов продолжает своё пребывание в колонии Белгородской области. Напомним, туда он попал, став виновником смертельного ДТП, его осудили на 7,5 лет. На данный момент в заключении он уже 2,5 года. Занимается Ефремов тем, что участвует в тюремной самодеятельности, а также вшивает молнии в комбинезоны.

Михаил Ефремов оказался от заявления по уменьшению срока заключения в тюрьме


Стало известно, что недавно артист подал прошение о смягчении наказания и замене неотбытого срока на принудительные работы. Правда суд не успел рассмотреть заявление, так как вдогонку Ефремов прислал новое, где берёт свои слова обратно и просит отменить действие. Неужели актёр передумал и желает честно отсидеть все 7 лет? Ведь в случае удовлетворения ходатайства его бы перевели в Белгородский трудовой центр, а там можно попытаться перевестись в Москву, а там и до свободы близко.

Михаил Ефремов оказался от заявления по уменьшению срока заключения в тюрьме


Но, скорее всего, Ефремов просто решил воспользоваться правом на УДО. Половина срока у него за плечами будет уже в этом году, так что, при хорошем поведении, условно-досрочное освобождение вполне реально. Ранее сообщалось, что Михаил Олегович ведёт себя прилежно, лишь бы выйти поскорее. А вот осознал ли он свою вину в смерти человека, это уже другой вопрос.

Михаил Ефремов оказался от заявления по уменьшению срока заключения в тюрьме


Кстати, стоит напомнит, что алкогольная зависимость - вещь опасная. От неё страдает и сын актёра - Никита.

← Александр Ревва осмелился, наконец, от... Мама Романа Костомарова опровергла ст... →

Ключевые слова: Михаил Ефремов

Количество просмотров: 117
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на свой приговор
Михаил Ефремов рассказал о жизни в колонии
Михаил Ефремов впервые за полгода встретился с женой
Михаил Ефремов так и не выплатил денежную компенсацию жене погибшего Сергея Захарова 
Кейт Бланшетт, Мишель Йео, Колин Фаррелл, Мишель Уильямс и изменившийся до неузнаваемости Том Круз присутствовали на ужине в честь номинантов «Оскара» Актёры сделали ставку на классику и элегантность.
Мама Романа Костомарова опровергла страшные слухи про ещё одну ампутацию Многие, затаив дыхание, следят за тем, как пытается выжить Роман Костомаров.
Михаил Ефремов оказался от заявления по уменьшению срока заключения в тюрьме Интересно, что же его побудило перестать бороться за свободу.
Александр Ревва осмелился, наконец, ответить отцу на претензии Бывший КВН-щик счастлив в браке, а вот с родителями - всё не так.
Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко на День Всех Влюблённых себя-красивого Мужчина явно любит самого себя.
Лолита Милявская впервые посвятила в детали личной жизни с новым молодым ухажёром А Лолита та ещё "горячая штучка".
Шакира устраивает такие вечеринки дома, что на неё жалуются родители экс-супруга Артистка "гуляет на все", не давая бывшим родственникам спать.
Юная фигуристка Камила Валиева смущённо рассказала о своём друге Девушка производит впечатление стеснительной особы.
Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для Purple Fashion Magazine Снимки выглядят довольно противоречиво.
Синди Кроуфорд впервые за долгие годы звёздной жизни сменила имидж Многие таких перемен не поняли.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.