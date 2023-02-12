Михаил Ефремов оказался от заявления по уменьшению срока заключения в тюрьме

Актёр Михаил Ефремов продолжает своё пребывание в колонии Белгородской области. Напомним, туда он попал, став виновником смертельного ДТП, его осудили на 7,5 лет. На данный момент в заключении он уже 2,5 года. Занимается Ефремов тем, что участвует в тюремной самодеятельности, а также вшивает молнии в комбинезоны.Стало известно, что недавно артист подал прошение о смягчении наказания и замене неотбытого срока на принудительные работы. Правда суд не успел рассмотреть заявление, так как вдогонку Ефремов прислал новое, где берёт свои слова обратно и просит отменить действие. Неужели актёр передумал и желает честно отсидеть все 7 лет? Ведь в случае удовлетворения ходатайства его бы перевели в Белгородский трудовой центр, а там можно попытаться перевестись в Москву, а там и до свободы близко.Но, скорее всего, Ефремов просто решил воспользоваться правом на УДО. Половина срока у него за плечами будет уже в этом году, так что, при хорошем поведении, условно-досрочное освобождение вполне реально. Ранее сообщалось, что Михаил Олегович ведёт себя прилежно, лишь бы выйти поскорее. А вот осознал ли он свою вину в смерти человека, это уже другой вопрос.Кстати, стоит напомнит, что алкогольная зависимость - вещь опасная. От неё страдает и сын актёра - Никита.