Александр Ревва осмелился, наконец, ответить отцу на претензии

Как выяснилось, Александр Ревва не ладит со своими родственниками. Так, с родным отцом он разругался из-за Украины ещё в 2014 году. Ну а недавно артист, уроженец Донецка, раскритиковал действия РФ и вместе с семьей уехал за границу, где теперь и отсиживается.Его биологический отец между тем охотно рассказывает журналистам о том, что сын зазнался, слава и деньги вскружили ему голову, а о родных он и знать не хочет. Правда, сам Владимир Ревва ушел из семьи, когда будущему шоумену исполнилось всего 4 месяца и многие годы вообще не поддерживал связи с наследником. Обычно Александр никак не комментирует семейные разборки, но, видимо, не сдержался.«Не люблю оправдываться и тем более «копаться в грязном белье», но все же отвечу моим «доброжелательным» хейтерам, цитировавшим моего отца. Мой «папа» ушел от нас, когда нам с моей сестрой-двойняшкой было всего четыре месяца. Но ничего, как-то выросли. А страсть к популярности — это, наверное, у нас генетическое», - высказался Ревва.Кстати, с матерью у Александра тоже натянутые отношения. Он практически с ней не общается, даже когда приезжает в ставший ему домом Сочи. Мать шоумена рассказала, что супруга Реввы специально настраивает его против родственников, и не даёт ей видеться с внуками. Финансово миллиардер «Пирожков» никак не помогает ни родительнице, ни сестре.