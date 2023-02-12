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Александр Ревва осмелился, наконец, ответить отцу на претензии

Вчера, 23:45
Бывший КВН-щик счастлив в браке, а вот с родителями - всё не так.

Александр Ревва осмелился, наконец, ответить отцу на претензии
Как выяснилось, Александр Ревва не ладит со своими родственниками. Так, с родным отцом он разругался из-за Украины ещё в 2014 году. Ну а недавно артист, уроженец Донецка, раскритиковал действия РФ и вместе с семьей уехал за границу, где теперь и отсиживается.

Александр Ревва осмелился, наконец, ответить отцу на претензии


Его биологический отец между тем охотно рассказывает журналистам о том, что сын зазнался, слава и деньги вскружили ему голову, а о родных он и знать не хочет. Правда, сам Владимир Ревва ушел из семьи, когда будущему шоумену исполнилось всего 4 месяца и многие годы вообще не поддерживал связи с наследником. Обычно Александр никак не комментирует семейные разборки, но, видимо, не сдержался.

Александр Ревва осмелился, наконец, ответить отцу на претензии


«Не люблю оправдываться и тем более «копаться в грязном белье», но все же отвечу моим «доброжелательным» хейтерам, цитировавшим моего отца. Мой «папа» ушел от нас, когда нам с моей сестрой-двойняшкой было всего четыре месяца. Но ничего, как-то выросли. А страсть к популярности — это, наверное, у нас генетическое», - высказался Ревва.

Александр Ревва осмелился, наконец, ответить отцу на претензии


Кстати, с матерью у Александра тоже натянутые отношения. Он практически с ней не общается, даже когда приезжает в ставший ему домом Сочи. Мать шоумена рассказала, что супруга Реввы специально настраивает его против родственников, и не даёт ей видеться с внуками. Финансово миллиардер «Пирожков» никак не помогает ни родительнице, ни сестре.

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Ключевые слова: Александр Ревва

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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