Мама Романа Костомарова опровергла страшные слухи про ещё одну ампутацию

Казалось бы обычная простуда у Романа Костомарова стремительно перетекла в трагедию. В больницу фигурист попал с прогрессирующей пневмонией, после того, как продолжительное время лечился дома сам, прибегая к таким методам, как купание в проруби. Окончательно подкосили организм выступления с температурой в ледовых шоу Авербуха, проходивших в 20-градусный мороз на открытых катках.В итоге из-за начавшегося некроза на прошлой неделе Костомарову пришлось ампутировать ступни ног. Тогда сообщалось, что руки, скорее всего, придётся также ампутировать, но врачи попытаются этого избежать. Однако, усилия оказались тщетными и по некоторым данным, вчера олимпийскому чемпиону провели операцию по удалению кистей рук.Так же сообщалось, что Роман в сознании и сам дал согласие на проведение операций, выбор невелик: ампутация конечностей или смерть от сепсиса.Но сейчас свой комментарий дала мама Романа Валентина Костомарова. Она опровергла эти слухи, заявив, что ничего подобного не было и не стоит верить слухам. Ну, а более точную информацию она пообещала давать сама, но в свое время.Между тем, Илья Авербух, которого за глаза называют косвенным виновником драмы, уже объявил, что отправляется в тур по стране с ледовыми шоу и все вырученные средства будут переданы Роману Костомарову. Идея полезная, но главное, чтобы во время выступлений снова никто не заболел.