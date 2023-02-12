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Мама Романа Костомарова опровергла страшные слухи про ещё одну ампутацию

Вчера, 23:54
Многие, затаив дыхание, следят за тем, как пытается выжить Роман Костомаров.

Мама Романа Костомарова опровергла страшные слухи про ещё одну ампутацию
Казалось бы обычная простуда у Романа Костомарова стремительно перетекла в трагедию. В больницу фигурист попал с прогрессирующей пневмонией, после того, как продолжительное время лечился дома сам, прибегая к таким методам, как купание в проруби. Окончательно подкосили организм выступления с температурой в ледовых шоу Авербуха, проходивших в 20-градусный мороз на открытых катках.

Мама Романа Костомарова опровергла страшные слухи про ещё одну ампутацию


В итоге из-за начавшегося некроза на прошлой неделе Костомарову пришлось ампутировать ступни ног. Тогда сообщалось, что руки, скорее всего, придётся также ампутировать, но врачи попытаются этого избежать. Однако, усилия оказались тщетными и по некоторым данным, вчера олимпийскому чемпиону провели операцию по удалению кистей рук.

Так же сообщалось, что Роман в сознании и сам дал согласие на проведение операций, выбор невелик: ампутация конечностей или смерть от сепсиса.

Мама Романа Костомарова опровергла страшные слухи про ещё одну ампутацию


Но сейчас свой комментарий дала мама Романа Валентина Костомарова. Она опровергла эти слухи, заявив, что ничего подобного не было и не стоит верить слухам. Ну, а более точную информацию она пообещала давать сама, но в свое время.

Мама Романа Костомарова опровергла страшные слухи про ещё одну ампутацию


Между тем, Илья Авербух, которого за глаза называют косвенным виновником драмы, уже объявил, что отправляется в тур по стране с ледовыми шоу и все вырученные средства будут переданы Роману Костомарову. Идея полезная, но главное, чтобы во время выступлений снова никто не заболел.

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Ключевые слова: Роман Костомаров

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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