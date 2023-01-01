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Актер Александр Петров напугал фанатов внешним видом

Вчера, 16:03
Поклонники обеспокоены за здоровье актера.

Актер Александр Петров напугал фанатов внешним видом
Российский актёр театра и кино Александр Петров широко запомнился зрителям по работам в фильмах «Текст», «Полицейский с Рублевки» и «Оттепель». Благодаря этим популярным проектам его карьера пошла в гору. Каждый год с актером выходило сразу несколько кинолент. Однако в последнее время Петров не появляется на публике и все реже снимается в кино.

Актер Александр Петров напугал фанатов внешним видом


В январе 2023 года звезде исполнилось 34 года. Но поклонники артиста отметили его совсем не юный внешний вид, когда на днях Александр вышел на связь с анонсом спектакля «Планета Максимус». На видео Петрова невозможно было узнать. Он предстал перед подписчиками обросшим и в очках, а излишняя растительность на лице прибавила звезде лишних лет.

Актер Александр Петров напугал фанатов внешним видом


Фанаты артиста всерьез обеспокоены его внешним видом. Многие в комментариях отметили, что он значительно «повзрослел», и даже «постарел». В частности, подписчиков селебрити насторожило его отечное небритое лицо. По их мнению, очки также добавляют молодому Петрову дополнительных лет.

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Ключевые слова: Александр Петров, Стася Милославская, olganews

Количество просмотров: 3 393
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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