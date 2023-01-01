Наших брендов будет больше. Как предприниматель Дмитрий Ковпак растит российский товарный бизнес

Не «ещё один инкубатор»
В конце 2021 года предприниматель Дмитрий Ковпак запустил акселератор товарного бизнеса на маркетплейсах. Идея родилась еще три года назад, после знакомства с американской компанией Y-combinator, которая продвигает молодые бизнес-проекты. Дмитрий решил создать на российском рынке аналогичную модель, но с учетом его специфики, рядом инноваций и строгим отбором.
Результаты первой группы превзошли ожидания: каждый из девяти участников увеличил доход в несколько раз всего за 3 месяца. А главное — появилась площадка, на которой инвесторы уже на старте могут не сомневаться в перспективности представленных проектов.
Фабрика бизнес-звёзд
Дмитрий Ковпак, как эксперт по ведению бизнеса с Китаем и опытный предприниматель, глубоко и детально продумал концепцию проекта на каждом этапе: от оценки участников и программы обучения до встречи с инвесторами. Система обеспечивает ускоренный рост перспективного бизнеса.
Трехмесячное обучение состоит из шести модулей. Участники-предприниматели погружаются в вопросы разработки бизнес-модели, найма и управления персоналом, оформления онлайн-витрины магазина, грамотного управления. Большой упор сделан на практику — вся новая информация сразу же внедряется в работу.
Значимым фактором является сильное окружение. Благодаря поддержке единомышленников и рекомендациям опытных наставников — топовых продавцов на Ozon и Wildberries с выручкой от 50 до 100 млн — селлеры развиваются намного быстрее и эффективнее.
Акселератор товарного бизнеса на макетплейсах Дмитрия Ковпака решает и ключевые для экономики страны задачи. Крупные иностранные бренды, покинув рынок, освободили немало ниш. Заполнить их отечественными компаниями — ключевая цель.
Дмитрий особенно гордится тем, что абсолютно все участники программы на финальном этапе получают предложения от инвесторов — они настроены поддерживать перспективные проекты, а в акселераторе участвуют только такие. 94% всех участников проекта увеличили выручку - от двух до двадцати раз, и повысили рентабельность от 11% r 23% в месяц.
Например, Ирина Мокова, владелица бренда верхней одежды «Monomir» после участия в акселераторе вошла в топ-350 продавцов, получила 20 млн инвестиций в проект. Её стильные изделия быстро полюбились аудитории, искавшей качественный аналог товаров ушедших компаний. На проверку он оказался во многом лучше по ряду параметров. Словом, отечественным брендам есть чем удивить потребителей, ранее им просто не хватало поддержки и грамотной коммуникации.