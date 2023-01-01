Анна Семенович отказала поклоннику по медицинским соображениям

Было ясно, что слава Елены Блиновской отзывалась болью в её сердце и она понимала, что может делать не хуже, а зарабатывать не меньше.
В одном из интервью Анна Семенович даже рассказала, что учится на психолога, чтобы её паства понимала, что она не какая-то там безграмотная инфоцыганка, а дипломированный специалист по вправлению мозгов.
И вот, открытие её школы Богинь намечено уже на ближайший понедельник и накануне этого важного события она отправилась отдыхать на Мальдивы, забралась в бассейн и в то время, как её пышная грудь покачивалась на волнах она вновь напомнила, что скоро открытие её клуба.
Она много говорила о позитивной энергии, которой пронизана вселенная, о том, что надо верить в добро и чудо. Еще Аня рассказала, что в её школе будет сваха, которая поможет найти свою половинку и расскажет, как эту половинку надо обработать, но главное, Семенович пообещала всем женщинам научить мечтать так, чтобы мечты сбывались.
Правда, откликнулся на это предложение мужчина, который, ну, очень мечтает увидеть Анну Семенович голой, а если она не с кем не встречается, то он готов стать её парой и любимым человеком.
Но, оказалось, что такого Аня позволить себе не может, по медицинским показателям. По её мнению, не окрепший мозг её ухажера просто не сможет выдержать того, что он увидит, а брать грех на душу она совсем не хочет. Вот такое благородство и забота о ближнем со стороны Анны Семенович.
И, кстати, Аня уверяет, что у неё уже есть мужчина, просто он не хочет жить напоказ. Верим?