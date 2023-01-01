Анна Семенович отказала поклоннику по медицинским соображениям

Анна Семенович давно прогревала аудиторию своими «позитивными» постами, готовя их к чему-то грандиозному.Было ясно, что слава Елены Блиновской отзывалась болью в её сердце и она понимала, что может делать не хуже, а зарабатывать не меньше.В одном из интервью Анна Семенович даже рассказала, что учится на психолога, чтобы её паства понимала, что она не какая-то там безграмотная инфоцыганка, а дипломированный специалист по вправлению мозгов.И вот, открытие её школы Богинь намечено уже на ближайший понедельник и накануне этого важного события она отправилась отдыхать на Мальдивы, забралась в бассейн и в то время, как её пышная грудь покачивалась на волнах она вновь напомнила, что скоро открытие её клуба.Она много говорила о позитивной энергии, которой пронизана вселенная, о том, что надо верить в добро и чудо. Еще Аня рассказала, что в её школе будет сваха, которая поможет найти свою половинку и расскажет, как эту половинку надо обработать, но главное, Семенович пообещала всем женщинам научить мечтать так, чтобы мечты сбывались.Правда, откликнулся на это предложение мужчина, который, ну, очень мечтает увидеть Анну Семенович голой, а если она не с кем не встречается, то он готов стать её парой и любимым человеком.Но, оказалось, что такого Аня позволить себе не может, по медицинским показателям. По её мнению, не окрепший мозг её ухажера просто не сможет выдержать того, что он увидит, а брать грех на душу она совсем не хочет. Вот такое благородство и забота о ближнем со стороны Анны Семенович.И, кстати, Аня уверяет, что у неё уже есть мужчина, просто он не хочет жить напоказ. Верим?