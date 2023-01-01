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Анджелина Джоли решила предостеречь новую возлюбленную Брэда Питта

Сегодня, 12:07
Актриса хочет уберечь ее от неприятностей и рассказать всю правду об актёре.

Анджелина Джоли решила предостеречь новую возлюбленную Брэда Питта
Долгие годы Анджелина Джоли и Брэд Питт считались самой красивой парой Голливуда и с первых дней своего существования приковывали всеобщее внимание. Супруги воспитывали шестерых детей, были востребованными актерами и при этом находили время друг на друга.
Для фанатов этот союз был вечным: они сложились, как две половинки одного целого. Однако счастье было недолгим. В 2014 году знаменитости поженились, а уже спустя два года Джоли подала заявление на развод, потребовав полную опеку над всеми наследниками.

Анджелина Джоли решила предостеречь новую возлюбленную Брэда Питта


Сейчас экс-супруги тратят миллионы долларов на адвокатов, пытаясь выяснить, кому же достанется очередной виноградник, а также продолжают раскрывать тайны своего брака: зависимости, абьюз, рукоприкладство и многое другое.

Анджелина Джоли решила предостеречь новую возлюбленную Брэда Питта


Только фанаты начали радоваться за Брэда, который оставил судебные тяжбы с бывшей в прошлом и начал новую жизнь с возлюбленной, как на горизонте снова появилась Анджелина. Инсайдеры сообщают, что 47-летняя Джоли захотела поведать новой пассии Питта всю правду о нем. О том, как начинались их отношения, о проблемах в браке и причинах развода.

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Ключевые слова: Анджелина Джоли, Брэд Питт, Инес Де Рамон, Пол Уэсли, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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