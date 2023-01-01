Полина Гагарина дважды подставила Владимира Преснякова на съемках шоу «Голос»

После старта 11-го сезона шоу «Голос» к Полине Гагариной и Басте присоединились Антон Беляев и Владимир Пресняков. Сначала зрителям показалось, что новые наставники немного зажаты. Однако во втором выпуске Пресняков включился в игру и начал активно бороться за понравившихся участников.Так, когда на сцену вышла Людмила Серебрякова из Москвы, то к ней повернулись все. Но именно Преснякова выбрала молодая певица. Такая же ситуация приключилась с 16-летней Машей Мэй из столицы, которая потрясла всех песней легендарной Адель в новой обработке. К ней повернулся Пресняков и Гагарина — выбор пал на Владимира.Полина, к слову, оказалась злопамятным человеком. Еще с первого выпуска она обратила внимание, что участники часто делают выбор не в ее пользу, поэтому Гагарина решила воспользоваться нововведением — кнопкой «блок» на пульте. Она дважды не давала Преснякову включиться в борьбу. Сперва за 21-летнюю Гульнару Байгузину из Уфы, которая все равно выбрала Антона Беляева, а второй раз за красотку Дарию — она потрясающе исполнила хит Bon Jovi.