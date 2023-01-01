«Оскар-2023»: все победители, лучшие моменты и образы премии

В знаменитом театре Dolby в Лос-Анджелесе в 95-й раз состоялось торжественное вручение самой знаменитой кинопремии мира "Оскар". Главная неожиданность церемонии произошла ещё до её начала - в этот раз, впервые за 62 года, легендарная красная дорожка поменяла цвет - звёзды позировали фотографам на дорожке цвета шампань. Однако такое решение организаторов подверглось критике - многие актрисы выбрали наряды нюдовых оттенков и в итоге их платья практически сливались с тоном дорожки. Ещё одно отличие от прошлых лет: торжественное дефиле знаменитостей прошло не на улице, а в специально возведённом павильоне-шатре.Одними из самых ярких моментов самой церемонии стали музыкальные номера - два из них вышли особенно трогательными. Сначала на сцене появилась Леди Гага: на дорожке она блистала в полупрозрачном платье в пол, тогда как для исполнения песни Hold My Hand из картины "Топ Ган: Мэверик" выбрала рваные джинсы и простую чёрную футболку, полностью убрав яркий вечерний макияж.