Селена Гомес рассказала о переживаниях из-за критики ее лишнего веса

В начале этого года Селена Гомес, появившись на церемонии "Золотой Глобус" спровоцировала волну критики в свой адрес.Певица заметно поправилась, что только подчеркнула платьем с открытыми плечами. В сети не стали щадить ее чувств и даже окрестили Винни-Пухом. После поднявшейся шумихи она несколько раз давала комментарии по этому поводу. Вначале артистка отшутилась, что слишком хорошо отметила праздники. Затем Селена призналась, что причиной набора веса стали гормональные препараты, которые она принимает на постоянно основе. Над сказать, что у Гомес серьезные проблемы со здоровьем. Она страдает от красной волчанки и биполярного расстройства. В 2017 году ей даже пришлось перенеси курс химиотерапии и операцию по пересадке почки. Свое здоровье она считает важнее стройной фигуры, поэтому отказываться от приема лекарств не планирует.Ранее Селена заявляла, что критика ее не трогает. Но теперь решила признаться, что язвительные комментарии ее сильно задели."Я врала. Я могла выйти в сеть, запостить какую-нибудь фотографию и заявить, что мне все равно, что я не реагирую на слова, которые мне говорят. Я так делала, потому что хотела вдохновить других людей, переживающих из-за похожих вещей. Чтобы они не стыдились того, как выглядят, кто они есть, кого они любят. Мне кажется, это так несправедливо. Я выплакала все глаза. Никто не заслуживает слышать такие вещи", - призналась Селена в документальном сериале Dear.