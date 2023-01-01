Эвелина Бледанс раскритиковала внешность Марии Погребняк

Эвелина Бледанс и Мария Погребняк стали участницами нового сезона шоу "Звезды в Африке". Надо сказать, что отношения между девушками сразу не заладились.Эвелина рассказала, что Мария пыталась создавать коалиции, чтобы сливать участников, однако, у нее ничего не вышло. Разборки из Африки переехали в социальные сети, где актриса решила пройтись по внешности жены футболиста. Эвелина опубликовала фото Марии до и после хирургических вмешательств, заявив, что раньше девушка выглядела гораздо лучше."Девочки, разве Бог не лучший скульптор? Зачем перекраивать то, что подарил создатель? Еще и злиться, что вас называют сделанными по копирку. Хотя тогда бы мы не получили Тэфи за пародию на рублевских блондинок", - высказалась Бледанс."Я уже привыкла, когда в глаза тебе улыбаются, а за спиной… Хотя, какая разница, что говорят мышки за спиной у кошки", - ответила Мария и предложила Эвелине номер своего пластического хирурга.Но та считает, что ее лицо является символом эпохи, и скульптор пластиковых лиц ей не нужен. К специалистам она обращается лишь для того, чтобы поддерживать природную красоту, и за прошедшие годы она особо не изменилась.