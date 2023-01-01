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Эвелина Бледанс раскритиковала внешность Марии Погребняк

Сегодня, 20:56
Мария осудила поступок актрисы.

Эвелина Бледанс раскритиковала внешность Марии Погребняк
Эвелина Бледанс и Мария Погребняк стали участницами нового сезона шоу "Звезды в Африке". Надо сказать, что отношения между девушками сразу не заладились.

Эвелина Бледанс раскритиковала внешность Марии Погребняк


Эвелина рассказала, что Мария пыталась создавать коалиции, чтобы сливать участников, однако, у нее ничего не вышло. Разборки из Африки переехали в социальные сети, где актриса решила пройтись по внешности жены футболиста. Эвелина опубликовала фото Марии до и после хирургических вмешательств, заявив, что раньше девушка выглядела гораздо лучше.

Эвелина Бледанс раскритиковала внешность Марии Погребняк


"Девочки, разве Бог не лучший скульптор? Зачем перекраивать то, что подарил создатель? Еще и злиться, что вас называют сделанными по копирку. Хотя тогда бы мы не получили Тэфи за пародию на рублевских блондинок", - высказалась Бледанс.

"Я уже привыкла, когда в глаза тебе улыбаются, а за спиной… Хотя, какая разница, что говорят мышки за спиной у кошки", - ответила Мария и предложила Эвелине номер своего пластического хирурга.

Но та считает, что ее лицо является символом эпохи, и скульптор пластиковых лиц ей не нужен. К специалистам она обращается лишь для того, чтобы поддерживать природную красоту, и за прошедшие годы она особо не изменилась.

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Ключевые слова: julianews, Мария Погребняк, Эвелина Бледанс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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