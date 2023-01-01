Агата Муцениеце показала, как выглядит ее новый загородный коттедж за 20 миллионов рублей

34-летняя актриса Агата Муцениеце похвасталась в своих социальных сетях, что приобрела дом за 20 миллионов рублей, в котором уже во всю ведутся строительные работы. Звезда готовится к скорому переезду.В прошлом году Агата с гордостью сообщила, что приобрела загородный коттедж в Подмосковье. Актриса купила двухэтажный особняк за 20 миллионов рублей в охраняемом поселке рядом с лесом в Истринском районе. Муцениеце сразу же начала делать в нем ремонт. Сейчас строительные работы близятся к завершению, и девушка уже начала закупать для коттеджа новую мебель. По ее словам, совсем скоро она с детьми – 10-летим Тимофеем и 7-летней Мией переедет в новое жилище.На личном YouTube-канале «Честные будни» Агата показала, как же выглядит жилище изнутри.Первой в кадр попала детская семилетней Мии.