Бородина в храме, Тина Канделаки с сыном, Климова отмечает с Акиньшиной: рассказываем, как звезды празднуют Пасху

Многие знаменитые артисты, как и обычные граждане нашей страны, начали подготовку к светлой Пасхе заранее, не забывая при этом делиться с подписчиками в социальных сетях процессом. Показываем, как они отметили праздник в этом году.Например, актриса театра и кино Екатерина Климова с самого утра субботы стала хозяйничать на кухне. Для того, чтобы печь куличи и красить яйца было веселее, она позвала в гости Оксану Акиньшину и других подруг и провела для них кулинарный мастер класс. Звезда еще несколько лет назад признавалась, что любит готовить и часто радует любимых людей вкусными блюдами, но времени на такие эксперименты у нее практически нет.