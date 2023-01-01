Например, актриса театра и кино Екатерина Климова с самого утра субботы стала хозяйничать на кухне. Для того, чтобы печь куличи и красить яйца было веселее, она позвала в гости Оксану Акиньшину и других подруг и провела для них кулинарный мастер класс. Звезда еще несколько лет назад признавалась, что любит готовить и часто радует любимых людей вкусными блюдами, но времени на такие эксперименты у нее практически нет.
Бородина в храме, Тина Канделаки с сыном, Климова отмечает с Акиньшиной: рассказываем, как звезды празднуют Пасху
Сегодня, 10:21
Артисты делятся фотографиями в социальных сетях.
Многие знаменитые артисты, как и обычные граждане нашей страны, начали подготовку к светлой Пасхе заранее, не забывая при этом делиться с подписчиками в социальных сетях процессом. Показываем, как они отметили праздник в этом году.
Например, актриса театра и кино Екатерина Климова с самого утра субботы стала хозяйничать на кухне. Для того, чтобы печь куличи и красить яйца было веселее, она позвала в гости Оксану Акиньшину и других подруг и провела для них кулинарный мастер класс. Звезда еще несколько лет назад признавалась, что любит готовить и часто радует любимых людей вкусными блюдами, но времени на такие эксперименты у нее практически нет.
Например, актриса театра и кино Екатерина Климова с самого утра субботы стала хозяйничать на кухне. Для того, чтобы печь куличи и красить яйца было веселее, она позвала в гости Оксану Акиньшину и других подруг и провела для них кулинарный мастер класс. Звезда еще несколько лет назад признавалась, что любит готовить и часто радует любимых людей вкусными блюдами, но времени на такие эксперименты у нее практически нет.
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Ключевые слова: Екатерина Климова, Татьяна Брухунова, Надежда Бабкина, Ксения Бородина, Наташа Королева, Ксения Собчак, Тина Канделаки, Кристина Асмус, olganews
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Количество просмотров: 2 535
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальные сети
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Автор фото: Социальные сети
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Бородина в храме, Тина Канделаки с сыном, Климова отмечает с Акиньшиной: рассказываем, как звезды празднуют Пасху Артисты делятся фотографиями в социальных сетях.