Певица Ольга Серябкина поделилась совместной фотографией с матерью в день ее рождения

Российская певица и автор песен Ольга Серябкина разместила в своих социальных сетях фото с матерью в честь дня ее рождения. Именинница отпраздновала это событие в одном из московских ресторанов в кругу семьи.Ольга выразила свою любовь и благодарность к матери в опубликованном посте, пожелав ей счастья и здоровья.«Один из самых важных дней в году для меня — это день рождения моей мамы. Приехали самые первые. Это чуть ли не единственное мероприятие, на которое я никогда не опаздываю. Отмечаем красиво. Поздравьте тоже», — написала звезда.Фолловеры знаменитости восхитились внешним видом женщины и отметили, что Людмила Серябкина выглядит прекрасно: «Лучшая, долгих лет ей жизни», «Очень красивая», «Прекрасная именинница», «Выглядит отлично», «Какие вы обе красивые», «Спасибо вашей маме за вас, прекрасная женщина».