Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Певица Ольга Серябкина поделилась совместной фотографией с матерью в день ее рождения

Сегодня, 11:01
Поклонники отмечают, что женщина выглядит просто превосходно.

Певица Ольга Серябкина поделилась совместной фотографией с матерью в день ее рождения
Российская певица и автор песен Ольга Серябкина разместила в своих социальных сетях фото с матерью в честь дня ее рождения. Именинница отпраздновала это событие в одном из московских ресторанов в кругу семьи.

Певица Ольга Серябкина поделилась совместной фотографией с матерью в день ее рождения


Ольга выразила свою любовь и благодарность к матери в опубликованном посте, пожелав ей счастья и здоровья.

«Один из самых важных дней в году для меня — это день рождения моей мамы. Приехали самые первые. Это чуть ли не единственное мероприятие, на которое я никогда не опаздываю. Отмечаем красиво. Поздравьте тоже», — написала звезда.

Певица Ольга Серябкина поделилась совместной фотографией с матерью в день ее рождения


Фолловеры знаменитости восхитились внешним видом женщины и отметили, что Людмила Серябкина выглядит прекрасно: «Лучшая, долгих лет ей жизни», «Очень красивая», «Прекрасная именинница», «Выглядит отлично», «Какие вы обе красивые», «Спасибо вашей маме за вас, прекрасная женщина».

← Бородина в храме, Тина Канделаки с сын... Актриса Настасья Самбурская пострада... →

Ключевые слова: Ольга Серябкина, olganews

Количество просмотров: 2 392
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Ольга Серябкина удивила внешним видом, на котором отмечена вся скорбь мира
Ольга Серябкина поделилась фото топлесс
Ольга Серябкина пришла на мероприятие в развратном прозрачном платье
Ольга Серябкина восхитила фанатов горячей фотографией в купальнике
"Пасхальное чудо": состояние Романа Костомарова улучшилось Спортсмен попал в больницу в начале года.
Леонардо Ди Каприо заметили вместе с топ-моделью Ириной Шейк на фестивале в Калифорнии Новые фото папарацци спровоцировали слухи об их романтических отношениях.
Бывшая жена Моргенштерна* Дилара вернулась в Москву и высказалась по поводу новых отношений Девушка планирует оставаться в России, так как тут ей комфортнее.
7-летняя дочь трогательно поздравила Павла Волю с премьерой его нового шоу Лейсан Утяшева призналась, что не помогала Софии с готовкой.
Певица Клава Кока кардинально сменила имидж Дима Масленников оценил новый образ и слухов об их романе стало еще больше.
Звезда «Дома-2» Саша Гобозов женился во второй раз в канун Пасхи Это событие не осталось без внимания бывшей супруги Алианы Устиненко.
Актриса Настасья Самбурская пострадала на Бали Звезда столкнулась с неприятными реалиями отдыха на экзотическом курорте.
Певица Ольга Серябкина поделилась совместной фотографией с матерью в день ее рождения Поклонники отмечают, что женщина выглядит просто превосходно.
Бородина в храме, Тина Канделаки с сыном, Климова отмечает с Акиньшиной: рассказываем, как звезды празднуют Пасху Артисты делятся фотографиями в социальных сетях.
Агата Муцениеце показала, как выглядит ее новый загородный коттедж за 20 миллионов рублей Актриса в скором времени вместе с детьми переедет в Подмосковье.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.