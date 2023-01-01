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Актриса Настасья Самбурская пострадала на Бали

Сегодня, 11:25
Звезда столкнулась с неприятными реалиями отдыха на экзотическом курорте.

Актриса Настасья Самбурская пострадала на Бали
В настоящее время 36-летняя Настасья Самбурская находится на Бали и частенько рассказывает подписчикам, как проходит ее отпуск. Актриса показала себя в бикини на пляже и рассказала о том, что отдых на курорте заставил ее столкнуться с суровыми реалиями экзотической природы.

Актриса Настасья Самбурская пострадала на Бали


Настасья сняла видео на пляже, в котором поделилась с фолловерами, что покрылась волдырями и показала ожоги на теле. На голове у женщины была пестрая кепка, а на лице полностью отсутствовал макияж.

Актриса Настасья Самбурская пострадала на Бали


По словам Самбурской, на ее кожу попал яд токсичного муравья.

«Меня давно не было, врываюсь я не с пустыми руками, а с новостями. Внимание: меня укусил местный мужик. Я пошутила. Местный муравей. У меня теперь такая штука на руке, а до этого был волдырь. У него яд сохраняет свои свойства до 8 лет. Если вы надавили на него, а он в этот момент был на простыне или на полотенце, то вот у вас будут такие волдыри на коже. Поэтому, если вы заметили таких муравьев, то аккуратнее. И проходит это всё до месяца», — пожаловалась Самбурская.

Актриса Настасья Самбурская пострадала на Бали

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Ключевые слова: Настасья Самбурская, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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