Актриса Настасья Самбурская пострадала на Бали

В настоящее время 36-летняя Настасья Самбурская находится на Бали и частенько рассказывает подписчикам, как проходит ее отпуск. Актриса показала себя в бикини на пляже и рассказала о том, что отдых на курорте заставил ее столкнуться с суровыми реалиями экзотической природы.Настасья сняла видео на пляже, в котором поделилась с фолловерами, что покрылась волдырями и показала ожоги на теле. На голове у женщины была пестрая кепка, а на лице полностью отсутствовал макияж.По словам Самбурской, на ее кожу попал яд токсичного муравья.«Меня давно не было, врываюсь я не с пустыми руками, а с новостями. Внимание: меня укусил местный мужик. Я пошутила. Местный муравей. У меня теперь такая штука на руке, а до этого был волдырь. У него яд сохраняет свои свойства до 8 лет. Если вы надавили на него, а он в этот момент был на простыне или на полотенце, то вот у вас будут такие волдыри на коже. Поэтому, если вы заметили таких муравьев, то аккуратнее. И проходит это всё до месяца», — пожаловалась Самбурская.