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Актёры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон могут быть братьями

Сегодня, 01:10
Голливудские звёзды намерены сделать ДНК-тест на родство.

Актёры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон могут быть братьями
История, достойная экранизации в виде фильма или сериала разворачивается в Голливуде - лучшие друзья, 61-летний Вуди Харрельсон и 53-летний Мэттью Макконахи, могут оказаться родственниками, а точнее - сводными братьями по отцу. Крепкая дружба между ними началась в 1999 году на съёмочной площадке картины "Эд из телевизора". Ранее актёры утверждали, что практически сразу почувствовали друг в друге родственные души и стали называть себя братьями. Дети звёзд также называют их "дядя Вуди" и "дядя Мэттью" соответственно.

Актёры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон могут быть братьями


В новом интервью Макконахи рассказал о моменте, заставившем их обоих самым серьёзным образом задуматься о родстве и даже пройти ДНК-тест. Актёр признался, что такие мысли впервые появились у него и Вуди после слов матери Макконахи, сказанных на отдыхе в Греции несколько лет назад: "Мы сидели вместе и беседовали, когда она вдруг сказала, что знала отца Вуди. В её случае это слово обозначало не просто знакомство с человеком, а нечто гораздо большее, мы сразу это поняли. После мы углубились в изучение наших родословных, ведь мы действительно очень похожи - порой наши родственники даже путают нас на фотографиях" - говорит Мэттью.

Актёры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон могут быть братьями


Исследование генеалогического древа и прочих документов дало впечатляющие результаты - мать Макконахи, после развода с его отцом, и отец Харрельсона вместе были в Техасе и даже посещали одни и те же заведения. Однако для установления родства этого, конечно, не достаточно и правду можно узнать только с помощью теста.

Актёры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон могут быть братьями


Мэттью признаётся, что одновременно и хочет и не хочет его проходить, ведь в случае положительного результата выяснится, что его отец - другой человек. И этот другой человек имеет невероятную биографию - отец Вуди Чарльз Харрельсон был профессиональным киллером, и впервые сел в тюрьму за убийство, когда будущему актёру исполнилось семь лет. Едва выйдя из заключения, Чарльз снова туда попал - в 1979 году он был обвинён в наёмном убийстве окружного судьи и получил сразу два пожизненных срока.

Актёры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон могут быть братьями

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Ключевые слова: Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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