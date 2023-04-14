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Филипп Киркоров раскрыл секрет свое подтянутой пятой точки

Сегодня, 10:32
Поролон или натуральная?

Филипп Киркоров раскрыл секрет свое подтянутой пятой точки
За последние месяцы Филипп Киркоров серьезно перекроил свое тело.

Пару месяцев назад Филипп Бедросович активно хвастался своим прессом и с удовольствием рассказывал, что это еще далеко не конец и не соврал.

Филипп Киркоров раскрыл секрет свое подтянутой пятой точки


Операции, действительно, не прекращаются и шрамы еще до конца не затянулись, но певец продолжает гастролировать с концертами и принимает участие в светских мероприятиях под присмотром специалистов и в специальном белье.

«Перевязки мне помогают делать, есть помощница. Ношу белье и специальные чулки, чтобы не было тромбоза», — признался Филипп Бедросович.

После такого кардинального преображения Филипп похудел на четыре размера и брюки с 58 размера стали 52. Его концертные наряды пришлось срочно ушивать, и бригада портных из 12 человек днем и ночью подгоняли одежду под новые стандарты.

Ну, а учитывая, что сейчас у него новое тело, Филипп Киркоров совсем не прочь продемонстрировать его со всех сторон, включая пятую точку, которая оказалась весьма подтянутой.

В сети завирусился ролик, где он кружит по сцене в обтягивающих тело штанишках. Вот тут-то и возник вопрос - это продукт деятельности придворного пластического хирурга или поролоновые накладки.

Филипп Киркоров раскрыл секрет свое подтянутой пятой точки


Пока об этом судили да рядили в сети, блогер «Неприятный Пилягин» заглянул к нему в гримерку перед выступлением и в лоб заявил, что есть подозрения в том, что у Филиппа «поролоновая жопа».

Киркоров хоть и возмутился, что тот так разговаривает с народным артистом, но ответил, что у него все настоящее и даже дал потрогать.

Похоже, что скальпель доктора добрался и сюда.

Филипп Киркоров раскрыл секрет свое подтянутой пятой точки

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Ключевые слова: Филипп Киркоров

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: личная страница в социальной сети

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