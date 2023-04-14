Филипп Киркоров раскрыл секрет свое подтянутой пятой точки

За последние месяцы Филипп Киркоров серьезно перекроил свое тело.Пару месяцев назад Филипп Бедросович активно хвастался своим прессом и с удовольствием рассказывал, что это еще далеко не конец и не соврал.Операции, действительно, не прекращаются и шрамы еще до конца не затянулись, но певец продолжает гастролировать с концертами и принимает участие в светских мероприятиях под присмотром специалистов и в специальном белье.«Перевязки мне помогают делать, есть помощница. Ношу белье и специальные чулки, чтобы не было тромбоза», — признался Филипп Бедросович.После такого кардинального преображения Филипп похудел на четыре размера и брюки с 58 размера стали 52. Его концертные наряды пришлось срочно ушивать, и бригада портных из 12 человек днем и ночью подгоняли одежду под новые стандарты.Ну, а учитывая, что сейчас у него новое тело, Филипп Киркоров совсем не прочь продемонстрировать его со всех сторон, включая пятую точку, которая оказалась весьма подтянутой.В сети завирусился ролик, где он кружит по сцене в обтягивающих тело штанишках. Вот тут-то и возник вопрос - это продукт деятельности придворного пластического хирурга или поролоновые накладки.Пока об этом судили да рядили в сети, блогер «Неприятный Пилягин» заглянул к нему в гримерку перед выступлением и в лоб заявил, что есть подозрения в том, что у Филиппа «поролоновая жопа».Киркоров хоть и возмутился, что тот так разговаривает с народным артистом, но ответил, что у него все настоящее и даже дал потрогать.Похоже, что скальпель доктора добрался и сюда.