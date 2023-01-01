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В семье актеров Дмитрия Чеботарева и Елизаветы Климовой родился второй ребенок

Вчера, 15:02
Малышу дали необычное имя - Кай.

В семье актеров Дмитрия Чеботарева и Елизаветы Климовой родился второй ребенок
36-летний актер театра и кино Дмитрий Чеботарев, получивший популярность благодаря картинам «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Вампиры средней полосы» стал отцом во второй раз. Вместе с супругой Елизаветой Климовой он выбрал для малыша необычное имя — Кай.

В семье актеров Дмитрия Чеботарева и Елизаветы Климовой родился второй ребенок


О радостном событии артист рассказал на личной странице в социальных сетях, поделившись с публикой трогательной фотографией, на которой запечатлена крохотная ручкой новорожденного малыша.

«11 апреля. Новая чудесная дата для нашей семьи. Родился Кай Дмитриевич Чеботарев. Нас теперь четверо. Нас больше! Любви больше! Счастья больше! Спасибо, любимая, за чудеса в моей жизни! Спасибо, Кай, что выбрал нас!», — подписал снимок счастливый отец.

В семье актеров Дмитрия Чеботарева и Елизаветы Климовой родился второй ребенок


В комментариях к публикации поклонники сразу же стали поздравлять Дмитрия и его супругу.

«Поздравляю Вас и Вашу семью! Растите здоровыми и счастливыми!», «Ура!!! Дмитрий, от всей души поздравляю с тем, что Ваша прекрасная семья стала ещё больше, с ещё большим количеством любви и счастья! Каю очень повезло с родителями и сестричкой, а вам всем — с сынишкой и братиком! Всего только самого хорошего вам всем!», — написали фолловеры звезды.

← Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Реш...

Ключевые слова: Дмитрий Чеботарев, Елизавета Климова, olganews

Количество просмотров: 2 145
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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