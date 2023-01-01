Дико устала: тайная женщина Александра Абдулова ушла в монастырь

Одной из самых ярких женщин Александра Абдулова стала его тайная возлюбленная - журналистка Лариса Штейнман, которая почти на двадцать лет моложе актера. Эти обстоятельства не стали помехой для романа длиною в два года.Как сообщают корреспонденты «Экспресс газеты», Штейнман на протяжении трех месяцев живет в Топловском женском монастыре в Крыму. Разглядеть в женщине в платке и мешковине бывшую светскую львицу и любительницу мини-юбок стало практически невозможно.Она сама, догадавшись, что ее узнают по многочисленным телешоу, посвященным Абдулову, скромно сказала: «Да, это я. Учусь послушанию и смирению. Исцеляюсь. Потихоньку».Штейнман рассказала и про свой распорядок дня в монастыре. Просыпается 51-летняя послушница к утренней молитве, которая начинается в 06:00, спустя полтора часа идет на завтрак. Обед по уставу предусмотрен в 11:30, а ужин в 17:00. Затем женщина идет на вечернюю молитву и ложится спать в 22:00.«Почему я здесь? Дико устала. От всего. Ничего не помогало. Приехала на перезагрузку. Понравилось. Тружусь и живу как трудница», — призналась она.