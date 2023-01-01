29-летнему Джастину Биберу стало плохо во время фестиваля Coachella

29-летнему поп-исполнителю, музыканту и актеру Джастину Биберу стало плохо в VIP-зоне на фестивале музыки и искусств Coachella.В последнее время в Сети регулярно появлялись новости о том, что у музыканта проблемы со здоровьем. И, судя по всему, певец все еще не восстановился до конца. Это стало заметно во время музыкально фестиваля Coachella, на котором музыкант временно «выбыл из строя». Как сообщает издание Page Six, во время выступления рэпера The Kid Laroi артист закрыл голову толстовкой и перевесился через ограждение. Супруга исполнителя пыталась поддержать музыканта.Что именно произошло с ним, пока неясно, потому что ни он, ни его жена комментариев не дали. Однако многие пользователи социальных сетей отметили, что Хейли очень заботливо гладила своего возлюбленного и не отходила от него ни на шаг.