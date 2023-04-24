Ольга Бузова ответила Дмитрию Тарасову

Ольга, конечно, не прошла мимо высказывания Тарасова и написала ему ответ.
"Устал? Забудь мое имя навсегда. Просто навсегда. Алло, Дима, седьмой год после развода пошел, ты никак успокоиться не можешь. Твои дети скоро "Мало половин" акапелла петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив — это воспоминания о бывшей жене. У меня весь директ сообщениями на эту тему забит. А я свое прошлое, каким бы оно не было, уважаю. Как можно жалеть о том, что нельзя изменить. Прошлое — это фундамент, на котором стоит настоящее и строится будущее. Без прошлого нет будущего", - высказалась Бузова и зачем-то поделилась их совместным снимком.