Ольга Бузова ответила Дмитрию Тарасову

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись шесть лет назад, но все никак не оставят друг друга в покое. Бывшие супруги периодически высказываются друг о друге и это перерастает в публичные перепалки. Вот недавно футболист в интервью снова прошелся по бывшей жене. Он заявил, что между ними изначально не было доверия, поэтому он заключил с Бузовой брачный договор. И вообще он устал от того, что бывшая упоминает его имя ради пиара. Хотя на самом деле в последнее время он затрагивает ее первым.Ольга, конечно, не прошла мимо высказывания Тарасова и написала ему ответ."Устал? Забудь мое имя навсегда. Просто навсегда. Алло, Дима, седьмой год после развода пошел, ты никак успокоиться не можешь. Твои дети скоро "Мало половин" акапелла петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив — это воспоминания о бывшей жене. У меня весь директ сообщениями на эту тему забит. А я свое прошлое, каким бы оно не было, уважаю. Как можно жалеть о том, что нельзя изменить. Прошлое — это фундамент, на котором стоит настоящее и строится будущее. Без прошлого нет будущего", - высказалась Бузова и зачем-то поделилась их совместным снимком.