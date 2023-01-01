"У меня плюс пять килограммов на весах. Я знаю, что всем плевать на вес других, но я уже два с половиной месяца заедаю стресс: после уменьшения груди пошел некроз и появилась большая дырка, которая долго не заживала. Я чувствую себя ущербной из-за нового рубца и ощущения, что я свинья", - пожаловалась Гоар.
Гоар Аветисян рассказала об осложнениях после пластики
Сегодня, 11:44
Восстановление после операции идет тяжело.
В марте этого года Гоар Аветисян сделала очередную пластическую операцию. Ранее она уже не раз ложилась под нож хирурга. Визажистка делала липосакцию, позже операцию по удалению лишней кожи, а по словам ее бывшего мужа, она еще и ушивала желудок. На этот раз Аветисян решила уменьшить грудь. Операция прошла успешно, но после нее начались осложнения - рана не заживала, а в какой-то момент начала увеличиваться в размерах. Гоар снова обратилась к врачам, но эта проблема доставляла ей много переживаний, которые она стала заедать. В итоге, девушка, так стремящаяся к идеальной фигуре, снова набрала в весе.
"У меня плюс пять килограммов на весах. Я знаю, что всем плевать на вес других, но я уже два с половиной месяца заедаю стресс: после уменьшения груди пошел некроз и появилась большая дырка, которая долго не заживала. Я чувствую себя ущербной из-за нового рубца и ощущения, что я свинья", - пожаловалась Гоар.
"У меня плюс пять килограммов на весах. Я знаю, что всем плевать на вес других, но я уже два с половиной месяца заедаю стресс: после уменьшения груди пошел некроз и появилась большая дырка, которая долго не заживала. Я чувствую себя ущербной из-за нового рубца и ощущения, что я свинья", - пожаловалась Гоар.
← Дима Билан поделился совместным снимк...
Ключевые слова: Гоар Аветисян, julianews
Количество просмотров: 2 015
Количество просмотров: 2 015
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
Поделись с друзьями:
Автор фото: Социальная сеть
Поделись с друзьями:
Джонни Депп заключил рекордный контракт с Dior Голливудский актёр уже несколько лет сотрудничает с модным домом.
"Мне страшно": Хейли Бибер объяснила, почему еще не стала матерью Поклонники пары ждут прибавления в их семье.
Поклонники возмутились из-за новых фотографий Моники Беллуччи для французского журнала Снимки получились неестественными, что противоречит принципам актрисы.
Гоша Куценко рассказал, что отказался сниматься в одном фильме с Брэдом Питтом По словам российского актера, он не справился со сложным текстом на иностранном языке.
Дима Билан поделился совместным снимком с Сергеем Лазаревым после общей победы на шоу «Маска» Артист заверил, что между ними нет никакого конфликта.