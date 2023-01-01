Гоар Аветисян рассказала об осложнениях после пластики

В марте этого года Гоар Аветисян сделала очередную пластическую операцию. Ранее она уже не раз ложилась под нож хирурга. Визажистка делала липосакцию, позже операцию по удалению лишней кожи, а по словам ее бывшего мужа, она еще и ушивала желудок. На этот раз Аветисян решила уменьшить грудь. Операция прошла успешно, но после нее начались осложнения - рана не заживала, а в какой-то момент начала увеличиваться в размерах. Гоар снова обратилась к врачам, но эта проблема доставляла ей много переживаний, которые она стала заедать. В итоге, девушка, так стремящаяся к идеальной фигуре, снова набрала в весе."У меня плюс пять килограммов на весах. Я знаю, что всем плевать на вес других, но я уже два с половиной месяца заедаю стресс: после уменьшения груди пошел некроз и появилась большая дырка, которая долго не заживала. Я чувствую себя ущербной из-за нового рубца и ощущения, что я свинья", - пожаловалась Гоар.