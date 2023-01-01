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Гоша Куценко рассказал, что отказался сниматься в одном фильме с Брэдом Питтом

Сегодня, 12:23
По словам российского актера, он не справился со сложным текстом на иностранном языке.

Гоша Куценко рассказал, что отказался сниматься в одном фильме с Брэдом Питтом
Актер Гоша Куценко стал гостем шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» в котором рассказал, почему не стал сниматься в кино с Брэдом Питтом, несмотря на его приглашение.

Гоша Куценко рассказал, что отказался сниматься в одном фильме с Брэдом Питтом


В беседе с телеведущей он признался, что этот случай произошел десять лет назад, когда ему прислали сценарий фильма, куда искали русского актера. К слову, это была картина под названием «Война миров Z», которая вышла на экраны в 2013 году.

«Мне прислали текст. Монолог такой на страницу А4, и говорят — пробуй. Я читаю и вижу, что через слово я как-то прочитать могу, но все вместе — не понимаю. Это такой пренебрежительный, быстрый американский язык, как официанты разговаривают. И я осознаю, что не выучу это никогда», — поделился Куценко.

Однако время было выбрано не очень удачно, так как Гоша вместе с женой собирались в отпуск на Бали. Своему агенту он пообещал, что выучит текст во время отдыха. Однако неделя на острове пролетела незаметно, а он так ни разу и не взялся за материал. До созвона с американской стороной и самим Брэдом Питтом оставалось всего несколько дней, но, несмотря ни на что, Куценко все же вышел на связь.

«Нас соединили по видео, он говорит: «Гоша, шикарно играешь. Прочитай текст». Я, когда увидел его, думаю: «Ужас, позор!» — вспомнил Куценко.

Гоша Куценко рассказал, что отказался сниматься в одном фильме с Брэдом Питтом

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Ключевые слова: Гоша Куценко, Брэд Питт, olganews

Количество просмотров: 2 054
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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