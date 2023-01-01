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Юлианна Караулова поделилась переживаниями о работе в популярном шоу на Первом канале

Сегодня, 08:24
Певица стала ведущей телеигры «Кто хочет стать миллионером?».

Юлианна Караулова поделилась переживаниями о работе в популярном шоу на Первом канале
Финалистка «Фабрики звезд-5» Юлианна Караулова рассказала, что для нее стало неожиданным предложение стать ведущей интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Об этом она поделилась с журналистами издания Teleprogramma.pro.

Юлианна Караулова поделилась переживаниями о работе в популярном шоу на Первом канале


Примечательно, что пять лет назад певица вместе с Тимуром Соловьевым стала победительницей этой телеигры, а недавно ее саму выбрали вести проект. Однако не всем понравились такие перемены. Многие сразу же посчитали, что Караулова не годится на роль ведущей интеллектуальной передачи. Причем критика в адрес певицы звучала публично. И вот ответ Юлианны из ее новой беседы с журналистами.

Юлианна Караулова поделилась переживаниями о работе в популярном шоу на Первом канале


«Я мечтала о том, что когда-нибудь буду вести передачу на центральном канале. Но такое предложение... Конечно, я сразу согласилась. Задала пару уточняющих вопросов, которые были важны для меня на тот момент, но согласилась сразу. И ждала съемки — переживала, предвкушала», — поделилась звезда.

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Ключевые слова: Юлианна Караулова, Дмитрий Дибров, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Юлианна Караулова поделилась переживаниями о работе в популярном шоу на Первом канале Певица стала ведущей телеигры «Кто хочет стать миллионером?».
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