Юлианна Караулова поделилась переживаниями о работе в популярном шоу на Первом канале

Финалистка «Фабрики звезд-5» Юлианна Караулова рассказала, что для нее стало неожиданным предложение стать ведущей интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Об этом она поделилась с журналистами издания Teleprogramma.pro.Примечательно, что пять лет назад певица вместе с Тимуром Соловьевым стала победительницей этой телеигры, а недавно ее саму выбрали вести проект. Однако не всем понравились такие перемены. Многие сразу же посчитали, что Караулова не годится на роль ведущей интеллектуальной передачи. Причем критика в адрес певицы звучала публично. И вот ответ Юлианны из ее новой беседы с журналистами.«Я мечтала о том, что когда-нибудь буду вести передачу на центральном канале. Но такое предложение... Конечно, я сразу согласилась. Задала пару уточняющих вопросов, которые были важны для меня на тот момент, но согласилась сразу. И ждала съемки — переживала, предвкушала», — поделилась звезда.