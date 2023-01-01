Но она периодически скандалит с разными членами своей семьи, а ее психическое состояние вызывает опасение у окружающих. Теперь ей грозят новые суды с бывшим мужем. Кевин Федирлайн решил перевести свою семью на Гавайи. Его жене предложили там работу, а он сам планирует быть диджеем. Бывший муж Спирс планирует переехать из Лос-Анджелеса уже до начала июля. Старший сын Бритни к этому времени уже закончит учебу, а младший продолжит учиться дистанционно. Кевин уже обратился к юристу певицы с просьбой, чтобы она подписала разрешение на выезд и просит дать ответ в течение недели. Если же она откажет, то Федирлайн готов решать этот вопрос в судебном порядке.
Бывший муж Бритни Спирс хочет переехать на Гавайи вместе с их детьми
Вчера, 18:20
Бритни давно не видела сыновей.
Бритни Спирс долго судилась со своим отцом, надеясь избавиться от опеки. Когда ей, наконец, удалось это сделать, поклонники надеялись, что певица наконец заживет спокойной жизнью.
Но она периодически скандалит с разными членами своей семьи, а ее психическое состояние вызывает опасение у окружающих. Теперь ей грозят новые суды с бывшим мужем. Кевин Федирлайн решил перевести свою семью на Гавайи. Его жене предложили там работу, а он сам планирует быть диджеем. Бывший муж Спирс планирует переехать из Лос-Анджелеса уже до начала июля. Старший сын Бритни к этому времени уже закончит учебу, а младший продолжит учиться дистанционно. Кевин уже обратился к юристу певицы с просьбой, чтобы она подписала разрешение на выезд и просит дать ответ в течение недели. Если же она откажет, то Федирлайн готов решать этот вопрос в судебном порядке.
Но она периодически скандалит с разными членами своей семьи, а ее психическое состояние вызывает опасение у окружающих. Теперь ей грозят новые суды с бывшим мужем. Кевин Федирлайн решил перевести свою семью на Гавайи. Его жене предложили там работу, а он сам планирует быть диджеем. Бывший муж Спирс планирует переехать из Лос-Анджелеса уже до начала июля. Старший сын Бритни к этому времени уже закончит учебу, а младший продолжит учиться дистанционно. Кевин уже обратился к юристу певицы с просьбой, чтобы она подписала разрешение на выезд и просит дать ответ в течение недели. Если же она откажет, то Федирлайн готов решать этот вопрос в судебном порядке.
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Ключевые слова: julianews, Бритни Спирс
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Количество просмотров: 2 145
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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Бывший муж Бритни Спирс хочет переехать на Гавайи вместе с их детьми Бритни давно не видела сыновей.
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