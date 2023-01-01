Бывший муж Бритни Спирс хочет переехать на Гавайи вместе с их детьми

Бритни Спирс долго судилась со своим отцом, надеясь избавиться от опеки. Когда ей, наконец, удалось это сделать, поклонники надеялись, что певица наконец заживет спокойной жизнью.Но она периодически скандалит с разными членами своей семьи, а ее психическое состояние вызывает опасение у окружающих. Теперь ей грозят новые суды с бывшим мужем. Кевин Федирлайн решил перевести свою семью на Гавайи. Его жене предложили там работу, а он сам планирует быть диджеем. Бывший муж Спирс планирует переехать из Лос-Анджелеса уже до начала июля. Старший сын Бритни к этому времени уже закончит учебу, а младший продолжит учиться дистанционно. Кевин уже обратился к юристу певицы с просьбой, чтобы она подписала разрешение на выезд и просит дать ответ в течение недели. Если же она откажет, то Федирлайн готов решать этот вопрос в судебном порядке.