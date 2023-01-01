Стало известно, кто сыграет роль Серкана Болата в русской адаптации «Постучись в мою дверь»

В конце 2022 года в СМИ появились слухи о том, что на российских экранах скоро можно будет увидеть отечественную версию иностранной мелодрамы «Постучись в мою дверь», которая стала очень успешной. Историю Серкана Болата и Эды Йылдыз экранизируют с участием российских актеров.За адаптацию проекта взялась компания «Медиаслово» при поддержке «Газпром-Медиа Холдинг» и Okko. Как известно, переговоры с турецким правообладателем шли долго, но все-таки привели к положительному результату и съемки состоятся.Пока точная информация о создании сериала держится в строжайшей тайне. Но накануне стало известно, кто исполнит главную мужскую роль Серкана Болата.Ранее многие поклонники «Постучись в мою дверь» предполагали, что стать русской версией турецкого красавчика может Егор Крид или Павел Прилучный. Однако буквально пару дней назад выяснилось, что Серкана Болата сыграет актер Константин Крюков.У себя в Телеграм-канале Тина Канделаки поделилась новостью: «Похоже, Егор Крид все-таки отменяется. Русским Серканом Болатом провозгласили Константина Крюкова. Плюсы: он хотя бы актер. Минусы: все еще не Керем Бюрсин».Пользователи Сети тут же подключились к обсуждению: «Ой, Константин далеко не Керем, но посмотрим, как он справится», «Отличный выбор, но не Керем!», «Ой, ну наконец-то решились! Крюков потянет, но я все равно за Керема».