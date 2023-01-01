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Стало известно, кто сыграет роль Серкана Болата в русской адаптации «Постучись в мою дверь»

Сегодня, 08:33
И это не Егор Крид.

Стало известно, кто сыграет роль Серкана Болата в русской адаптации «Постучись в мою дверь»
В конце 2022 года в СМИ появились слухи о том, что на российских экранах скоро можно будет увидеть отечественную версию иностранной мелодрамы «Постучись в мою дверь», которая стала очень успешной. Историю Серкана Болата и Эды Йылдыз экранизируют с участием российских актеров.

Стало известно, кто сыграет роль Серкана Болата в русской адаптации «Постучись в мою дверь»


За адаптацию проекта взялась компания «Медиаслово» при поддержке «Газпром-Медиа Холдинг» и Okko. Как известно, переговоры с турецким правообладателем шли долго, но все-таки привели к положительному результату и съемки состоятся.

Пока точная информация о создании сериала держится в строжайшей тайне. Но накануне стало известно, кто исполнит главную мужскую роль Серкана Болата.

Стало известно, кто сыграет роль Серкана Болата в русской адаптации «Постучись в мою дверь»


Ранее многие поклонники «Постучись в мою дверь» предполагали, что стать русской версией турецкого красавчика может Егор Крид или Павел Прилучный. Однако буквально пару дней назад выяснилось, что Серкана Болата сыграет актер Константин Крюков.

У себя в Телеграм-канале Тина Канделаки поделилась новостью: «Похоже, Егор Крид все-таки отменяется. Русским Серканом Болатом провозгласили Константина Крюкова. Плюсы: он хотя бы актер. Минусы: все еще не Керем Бюрсин».

Стало известно, кто сыграет роль Серкана Болата в русской адаптации «Постучись в мою дверь»


Пользователи Сети тут же подключились к обсуждению: «Ой, Константин далеко не Керем, но посмотрим, как он справится», «Отличный выбор, но не Керем!», «Ой, ну наконец-то решились! Крюков потянет, но я все равно за Керема».

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Ключевые слова: Егор Крид, Павел Прилучный, Константин Крюков, Керем Бюрсин, Ханде Эрчел, Курбан Омаров, olganews

Количество просмотров: 1 859
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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