Александр Олешко рассказал, почему пришел на премьеру фильма на костылях

46-летний актер театра и кино Александр Олешко неожиданно для многих появился на премьере фильма на костылях. Подробностями этой ситуации он поделился с журналистами перед началом фильма.16 мая в Москве состоялся премьерный показ ленты «Хитровка. Знак четырех» режиссера Карена Шахназарова. В столичный киноцентр «Октябрь» по традиции стянулись самые известные звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди именитых гостей можно было увидеть Константина Крюкова, Михаила Пореченкова, Александру Ребенок и многих других знаменитостей. Не пропустил мероприятие и Александр Олешко, хотя именно его отсутствие все бы восприняли с пониманием, ведь несколько недель назад артист получил серьезную травму.Дело в том, что в Сети не так давно появились слухи о том, что актер получил травму ноги на съемочной площадке. Как оказалось, Александр, можно сказать, сам довел себя до таких последствий, продолжая выступать, даже несмотря на боль в ноге. В конечном итоге все это закончилось для Олешко операцией.«Это было не на съемках, а в театре Вахтангова во время спектакля «Павел Первый». Я пришел сегодня, потому что не могу пропустить такой фильм — я сыграл великого Немировича-Данченко. Хотя, конечно, надо было немножко передохнуть, потому что работаю я много и с удовольствием», — обнадежил поклонников Александр.