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Бритни Спирс готова застрелить своего супруга Сэма Асгари

Сегодня, 11:05
Поклонники с интересом и тревогой наблюдают за жизнью Бритни Спирс. А происходят у неё странные вещи.

Бритни Спирс готова застрелить своего супруга Сэма Асгари
То она неистово пляшет, то устраивает истерики, то несёт чушь, то выгоняет своего мужа из дома. В общем, у фанатов мало сомнений в том, что у Спирс «поехала кукуха» на фоне алкоголизма и проблем с веществами.

Буквально несколько дней назад СМИ трезвонили о том, что она выставила вон своего супруга, а теперь они уже весело проводят время с друзьями. В блоге певица разместила короткое видео, на котором отметился Сэм Асгари и его товарищ. Странная несвязная подпись к видео вновь породила вопросы к адекватности Спирс.

Бритни Спирс готова застрелить своего супруга Сэма Асгари


«Впервые с одним из друзей моего мужа! Мои мальчики в таком неловком возрасте. Я не могу застрелить их уже 4 года», - отмечает Бритни, добавляя мол, как классно было встретиться вчера.

Бритни Спирс готова застрелить своего супруга Сэма Асгари


«Так ты же его выгнала из дома», - негодуют подписчики. Сдается впечатление, что все эти «семейные разборки» просто очередная игра на публику и у парочки всё нормально.

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Ключевые слова: Бритни Спирс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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