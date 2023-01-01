Бритни Спирс готова застрелить своего супруга Сэма Асгари

То она неистово пляшет, то устраивает истерики, то несёт чушь, то выгоняет своего мужа из дома. В общем, у фанатов мало сомнений в том, что у Спирс «поехала кукуха» на фоне алкоголизма и проблем с веществами.Буквально несколько дней назад СМИ трезвонили о том, что она выставила вон своего супруга, а теперь они уже весело проводят время с друзьями. В блоге певица разместила короткое видео, на котором отметился Сэм Асгари и его товарищ. Странная несвязная подпись к видео вновь породила вопросы к адекватности Спирс.«Впервые с одним из друзей моего мужа! Мои мальчики в таком неловком возрасте. Я не могу застрелить их уже 4 года», - отмечает Бритни, добавляя мол, как классно было встретиться вчера.«Так ты же его выгнала из дома», - негодуют подписчики. Сдается впечатление, что все эти «семейные разборки» просто очередная игра на публику и у парочки всё нормально.