Заметно похудевшая после сорванных концертов певица МакSим приехала в детский дом

39-летняя певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) в последнее время пережила череду не самых приятных событий. Скандалы с отмененными концертами сильно ударили по репутации певицы, но, кажется, все постепенно начинает приходить в норму.Несколько недель назад на странице в социальных сетях телеведущей Дили Долинской появился снимок, который был сделан в Третьяковской галерее. На кадре девушка позирует с певицей, которая для выхода в свет выбрала костюм свободного кроя, а на фото приняла достаточно неестественную позу. Поклонников тогда немного насторожил новый кадр. Некоторые фанаты посчитали, что у Марины усталая улыбка, и она по-прежнему находится не в лучшей физической форме.На днях МакSим снова появилась на публике. На этот раз артистка посетила детский дом, где устроила настоящий праздник для его воспитанников.