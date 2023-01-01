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Заметно похудевшая после сорванных концертов певица МакSим приехала в детский дом

Сегодня, 10:32
Артистка давно занимается благотворительностью.

Заметно похудевшая после сорванных концертов певица МакSим приехала в детский дом
39-летняя певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) в последнее время пережила череду не самых приятных событий. Скандалы с отмененными концертами сильно ударили по репутации певицы, но, кажется, все постепенно начинает приходить в норму.

Заметно похудевшая после сорванных концертов певица МакSим приехала в детский дом


Несколько недель назад на странице в социальных сетях телеведущей Дили Долинской появился снимок, который был сделан в Третьяковской галерее. На кадре девушка позирует с певицей, которая для выхода в свет выбрала костюм свободного кроя, а на фото приняла достаточно неестественную позу. Поклонников тогда немного насторожил новый кадр. Некоторые фанаты посчитали, что у Марины усталая улыбка, и она по-прежнему находится не в лучшей физической форме.

Заметно похудевшая после сорванных концертов певица МакSим приехала в детский дом


На днях МакSим снова появилась на публике. На этот раз артистка посетила детский дом, где устроила настоящий праздник для его воспитанников.

← Зепюр Брутян показала фото со дня знак...

Ключевые слова: МакSим, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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