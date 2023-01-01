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Лолита Милявская опубликовала видео со своей особенной дочерью Евой, которой сейчас 24 года

Сегодня, 11:07
Девушка родилась с непростым диагнозом.

Лолита Милявская опубликовала видео со своей особенной дочерью Евой, которой сейчас 24 года
59-летняя Лолита Милявская не любит говорить о своей дочери, которая родилась с непростым диагнозом. Однако накануне певица решила сделать исключение и показала, как они вместе проводят время.

Лолита Милявская опубликовала видео со своей особенной дочерью Евой, которой сейчас 24 года


Несмотря на то, что Милявская состояла в браке пять раз, ребенок у нее один. Дочь Ева появилась на свет в 1998 году сильно недоношенной и весила всего 1 килограмм 200 граммов. Лолита и не думала отказываться от ребенка, несмотря на советы врачей. На тот момент артистка все еще состояла в браке с Александром Цекало. Однако известно, что между шоуменом и дочерью Лолиты нет кровного родства, хоть и по документам он прописан ее отцом.

Пару дней назад Милявская в своих социальных сетях поделилась видео, на котором она с девушкой сидит в кафе.

Лолита Милявская опубликовала видео со своей особенной дочерью Евой, которой сейчас 24 года


«Я тебя люблю сильно-сильно. Ты у меня самая хорошая девочка в мире. И аппетит у тебя хороший, и при этом не поправляешься. И кофе на ночь пьешь, и все равно хорошо спишь. Счастливая девочка», - обратилась к дочери Лолита.

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Ключевые слова: Лолита Милявская, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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