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Виктория Боня отреагировала на слова Виктории Лопыревой

Сегодня, 00:30
Бывшая участница "Дома-2" призывает быть добрее друг к другу.

Виктория Боня отреагировала на слова Виктории Лопыревой
16 мая на Лазурном Берегу состоялось открытие 76-го Каннского кинофестиваля. Среди гостей уже который год подряд можно заметить Викторию Боню. В прошлом году ее появления на красной дорожке высмеивала Ксения Собчак. По ее мнению, фотографы даже не смотрят в ее сторону.

Виктория Боня отреагировала на слова Виктории Лопыревой


А сегодня высказалась Виктория Лопырева. Она высмеяла девушек, которые покупают себе пропуск на фестиваль, а потом постят фото как будто они героини фильма. Конкретных имен она не называла, но все решили, что послание адресовано Боне, так как она одна из наших знаменитостей появилась в Каннах. Ее слова, конечно, дошли до Бони, и она прокомментировала их в своей социальной сети.

Виктория Боня отреагировала на слова Виктории Лопыревой


"Девчонки, не надо завидовать друг другу. Мы все самодостаточные люди. Я давно живу в Европе, хожу на международные мероприятия и довольно-таки много ко мне отсылок. Пролистав международный фотобанк можно увидеть, что у меня за одно мероприятие больше фотографий чем у Виктории Лопыревой за всю ее жизнь. Это не в обиду сказано", - заявила Боня.
Она не видит ничего плохого в том, что девушки покупают себе билеты на данное мероприятие, если есть такая возможность, ведь посетить его может быть чьей-то мечтой. Тем более, по словам Бони, Лопырева сама платила за вход на фестиваль. Виктория призвала быть девушек добрее друг к другу и пообещала выбрать одну из подписчиц, купить ей пропуск и провести на красную дорожку.

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Ключевые слова: julianews, Виктория Боня, Виктория Лопырева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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