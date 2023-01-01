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Бывшая жена Александра Серова вновь заговорила о 20-летнем браке с артистом

Сегодня, 09:21
Елена Стебенева поделилась личными переживаниями.

Бывшая жена Александра Серова вновь заговорила о 20-летнем браке с артистом
Брак Александра Серова с мастером спорта по гимнастике Еленой Стебеневой продлился около 20 лет, и об этом союзе артист сохранил не самые хорошие воспоминания.

Бывшая жена Александра Серова вновь заговорила о 20-летнем браке с артистом


Не так давно эстрадный певец появился на передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1» и поделился подробностями жизни с бывшей женой. По словам Серова, Стебенева очень разочаровала его. Сегодня экс-супруги не дружат, хотя их связывает общая дочь Мишель, которой недавно исполнилось 30 лет.

Бывшая жена Александра Серова вновь заговорила о 20-летнем браке с артистом


«С Еленой общения нет. Она живет своей жизнью, я — своей. Не касаюсь каких-то ее личностных дел. Можно сказать, она вычеркнута из моей жизни. Примирения не может быть. Очень большая обида, тяжелый камень у меня на душе. Я же был гастролером, редко бывал дома, а все, что зарабатывал, приносил в дом, делал все, чтобы было лучше. Но человек этого не оценил. 17 прожитых лет потерпели фиаско. Я пересилить эмоционально не могу… Поэтому у меня все это свербит. Простите», — говорил 72-летний Александр Николаевич.

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Ключевые слова: Елена Стебенева, Александр Серов, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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