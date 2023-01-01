А вчера видимо был второй раз. Курбан подробно отчитался перед подписчиками в запрещенной соцсети как провел время с дочерью. Он забрал Теону из школы, затем пообедал с ней в кафе, прогулялся у фонтанов, а затем папа с дочкой отправились в магазин игрушек. На каждом шаге Омаров успевал снимать видео и делать фото. После он отвез дочь домой. К слову, Бородина в это время находилась в Санкт-Петербурге.
Курбан Омаров встретился с дочерью
Вчера, 19:07
Бывший муж Бородиной нечасто видит ребенка.
Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись около двух лет назад. Ведущая долго не называла причин расставания с супругом, но многие и так догадывались, что дело в неверности Омарова. Лишь недавно в интервью Ксения призналась, что эти догадки были верны. При чем, женщин, по ее словам, у Курбана было множество. А узнать об этом ей удалось с помощью детектива. Разумеется, после такого сохранить теплые отношения им не удалось. Ксения не хочет пересекаться с бывшим, но не запрещается видеться ему с дочерью. Правда он сам особо не стремится общаться с ребенком. Недавно Бородина рассказывала, что в этом году Омаров встретился с Теоной лишь один раз. Ребенок скучает, а ее отец видимо слишком занят.
А вчера видимо был второй раз. Курбан подробно отчитался перед подписчиками в запрещенной соцсети как провел время с дочерью. Он забрал Теону из школы, затем пообедал с ней в кафе, прогулялся у фонтанов, а затем папа с дочкой отправились в магазин игрушек. На каждом шаге Омаров успевал снимать видео и делать фото. После он отвез дочь домой. К слову, Бородина в это время находилась в Санкт-Петербурге.
А вчера видимо был второй раз. Курбан подробно отчитался перед подписчиками в запрещенной соцсети как провел время с дочерью. Он забрал Теону из школы, затем пообедал с ней в кафе, прогулялся у фонтанов, а затем папа с дочкой отправились в магазин игрушек. На каждом шаге Омаров успевал снимать видео и делать фото. После он отвез дочь домой. К слову, Бородина в это время находилась в Санкт-Петербурге.
← Супруг Алеси Кафельниковой прокоммен...
Ключевые слова: Курбан Омаров, julianews
Количество просмотров: 1 456
Количество просмотров: 1 456
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
Поделись с друзьями:
Автор фото: Социальная сеть
Поделись с друзьями:
Супруг Алеси Кафельниковой прокомментировал слова свекрови Мария Кафельникова заявила, что муж ее дочери - жестокий человек.
Актриса Анджелина Джоли объявила о запуске собственного модного дома Об этом она сообщила на странице в своих социальных сетях.
Лолита Милявская опубликовала видео со своей особенной дочерью Евой, которой сейчас 24 года Девушка родилась с непростым диагнозом.
Заметно похудевшая после сорванных концертов певица МакSим приехала в детский дом Артистка давно занимается благотворительностью.
Зепюр Брутян показала фото со дня знакомства с Павлом Прилучным Архивный снимок с будущим мужем она разместила на своей странице в социальных сетях.
60-летняя актриса Деми Мур опубликовала новую фотографию с новорожденной внучкой В серии снимков также были и архивные кадры.
Рэйчел Вайс дала редкое интервью и впервые рассказала о выкидыше Английская актриса не любит делиться подробностями о личной жизни.