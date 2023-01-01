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Курбан Омаров встретился с дочерью

Вчера, 19:07
Бывший муж Бородиной нечасто видит ребенка.

Курбан Омаров встретился с дочерью
Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись около двух лет назад. Ведущая долго не называла причин расставания с супругом, но многие и так догадывались, что дело в неверности Омарова. Лишь недавно в интервью Ксения призналась, что эти догадки были верны. При чем, женщин, по ее словам, у Курбана было множество. А узнать об этом ей удалось с помощью детектива. Разумеется, после такого сохранить теплые отношения им не удалось. Ксения не хочет пересекаться с бывшим, но не запрещается видеться ему с дочерью. Правда он сам особо не стремится общаться с ребенком. Недавно Бородина рассказывала, что в этом году Омаров встретился с Теоной лишь один раз. Ребенок скучает, а ее отец видимо слишком занят.

Курбан Омаров встретился с дочерью


А вчера видимо был второй раз. Курбан подробно отчитался перед подписчиками в запрещенной соцсети как провел время с дочерью. Он забрал Теону из школы, затем пообедал с ней в кафе, прогулялся у фонтанов, а затем папа с дочкой отправились в магазин игрушек. На каждом шаге Омаров успевал снимать видео и делать фото. После он отвез дочь домой. К слову, Бородина в это время находилась в Санкт-Петербурге.

Курбан Омаров встретился с дочерью

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Ключевые слова: Курбан Омаров, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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