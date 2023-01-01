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Певица Манижа и режиссер Ладо Кватания станут родителями

Сегодня, 09:28
Об этом 31-летняя артистка сообщила в новом клипе.

Певица Манижа и режиссер Ладо Кватания станут родителями
Накануне 31-летняя певица Манижа Сангин опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на композицию Tummy («Животик»). Режиссером видео стал муж певицы Ладо Кватания.

Певица Манижа и режиссер Ладо Кватания станут родителями


Представительница России на «Евровидении-2021» судя по кадрам, находится на большом сроке беременности. В новом клипе, который представила артистка, она поет по-английски: «Скажи мне, кто здесь мамочка? Выкати свой животик вместе со мной. У кого силы больше? У самой большой мамочки». При этом звезда обнажает свой уже большой живот.

Певица Манижа и режиссер Ладо Кватания станут родителями


О поле своего будущего ребенка и о других подробностях Манижа предпочла не сообщать.

Певица Манижа и режиссер Ладо Кватания станут родителями


Стоит отметить, что истинные фанаты уже догадывались об интересном положении певицы. В комментариях к новому клипу они поспешили оставить свои поздравления: «Феерично! Очень рада за Манижу! Желаю легких и счастливых родов! Коробка с яйцами на голове — это незабываемо!»», «Ха-ха! Риана нервно курит в сторонке. Манижа!!!».

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Ключевые слова: Манижа, Ладо Кватания, olganews

Количество просмотров: 1 352
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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