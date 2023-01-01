Певица Манижа и режиссер Ладо Кватания станут родителями

Накануне 31-летняя певица Манижа Сангин опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на композицию Tummy («Животик»). Режиссером видео стал муж певицы Ладо Кватания.Представительница России на «Евровидении-2021» судя по кадрам, находится на большом сроке беременности. В новом клипе, который представила артистка, она поет по-английски: «Скажи мне, кто здесь мамочка? Выкати свой животик вместе со мной. У кого силы больше? У самой большой мамочки». При этом звезда обнажает свой уже большой живот.О поле своего будущего ребенка и о других подробностях Манижа предпочла не сообщать.Стоит отметить, что истинные фанаты уже догадывались об интересном положении певицы. В комментариях к новому клипу они поспешили оставить свои поздравления: «Феерично! Очень рада за Манижу! Желаю легких и счастливых родов! Коробка с яйцами на голове — это незабываемо!»», «Ха-ха! Риана нервно курит в сторонке. Манижа!!!».