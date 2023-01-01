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Лиза Арзамасова показала повзрослевшего сына Ильи Авербуха от первого брака

Сегодня, 08:40
Актриса выложила семейный снимок на своей странице в социальных сетях.

Лиза Арзамасова показала повзрослевшего сына Ильи Авербуха от первого брака

28-летняя звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова показала редкую фотографию с мужем, сыном и пасынком. Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в социальных сетях.

Лиза Арзамасова показала повзрослевшего сына Ильи Авербуха от первого брака


19-летний Мартин, его 49-летний отец, а также двухлетний Лев, сын постановщика и Елизаветы, предстали на трогательном семейном снимке. Телезвезда была одета в простую повседневную одежду. На ней был наряд с яркой зеленой юбкой, поверх которого она надела бежевый тренч. Актриса распустила волосы и нанесла легкий макияж, который подчеркнул ее глаза. На руках у нее сидел маленький Лев.

Лиза Арзамасова показала повзрослевшего сына Ильи Авербуха от первого брака


«Парни!» — подписала снимок Лиза и дополнила его эмодзи в виде сердца.

Поклонники артистки порадовались за ее семью: «Вот видно сразу, какое взаимопонимание и спокойствие. Это важно. Лиза, вы очень молоды, но очень мудры», «Семья. Причëм хорошая. Счастья вам», «Как быстро они растут, Мартин уже совсем взрослый!», «Старший сын Ильи на вас, Лиза, похож».

Судя по всему, Арзамасова поддерживает теплые отношения с пасынком, который также относится к отцу и артистке.

Лиза Арзамасова показала повзрослевшего сына Ильи Авербуха от первого брака

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Ключевые слова: Елизавета Арзамасова, Илья Авербух, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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