Телеведущая Юлия Высоцкая покинула Россию

Вот уже несколько недель в социальных сетях обсуждают видео с готовкой 49-летней Юлии Высоцкой, которая с 2003 года ведет авторскую передачу «Едим дома» на телеканале НТВ.Дело в том, что пользователям Сети показалось странным то, что у актрисы, которая заслужила репутацию хорошего кулинара, далеко не все и не всегда получается на кухне. Тогда обсуждались ее подгоревшие сырники, развалившиеся роллы и огненное мясо на решетке. Многие интернет-пользователи задались вопросом, почему они вообще решили, что Высоцкая умеет готовить, и даже заподозрили, что попали под влияние эффекта Манделы (явление, при котором у множества людей создается ложное воспоминание о каком-либо событии. — прим. ред.).После многочисленных насмешек Юлия никак не комментировала сложившуюся ситуацию. Телеведущая решила отвлечь внимание и удивить своих фанатов резкой сменой имиджа, выложив на своей странице в социальных сетях снимок, на котором предстала с необычной прической.