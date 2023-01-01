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Телеведущая Юлия Высоцкая покинула Россию

Сегодня, 08:47
49-летняя звезда решила сменить обстановку и улетела за границу.

Телеведущая Юлия Высоцкая покинула Россию
Вот уже несколько недель в социальных сетях обсуждают видео с готовкой 49-летней Юлии Высоцкой, которая с 2003 года ведет авторскую передачу «Едим дома» на телеканале НТВ.

Телеведущая Юлия Высоцкая покинула Россию


Дело в том, что пользователям Сети показалось странным то, что у актрисы, которая заслужила репутацию хорошего кулинара, далеко не все и не всегда получается на кухне. Тогда обсуждались ее подгоревшие сырники, развалившиеся роллы и огненное мясо на решетке. Многие интернет-пользователи задались вопросом, почему они вообще решили, что Высоцкая умеет готовить, и даже заподозрили, что попали под влияние эффекта Манделы (явление, при котором у множества людей создается ложное воспоминание о каком-либо событии. — прим. ред.).

После многочисленных насмешек Юлия никак не комментировала сложившуюся ситуацию. Телеведущая решила отвлечь внимание и удивить своих фанатов резкой сменой имиджа, выложив на своей странице в социальных сетях снимок, на котором предстала с необычной прической.

Телеведущая Юлия Высоцкая покинула Россию

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Ключевые слова: Юлия Высоцкая, olganews

Количество просмотров: 793
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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