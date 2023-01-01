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Ксения Бородина жестко высмеяла бывшего мужа Курбана Омарова

Вчера, 13:37
Телеведущая раскритиковала экс-супруга за публичность в Сети.

Ксения Бородина жестко высмеяла бывшего мужа Курбана Омарова
Телеведущая Ксения Бородина часто общается со своими подписчиками в социальных сетях на разнообразные темы. Однако, по словам экс-ведущей телешоу «Дом-2», она никогда не хотела, чтобы с ней рядом был публичный человек. И поэтому ее очень удивило, когда второй муж звезды Курбан Омаров после развода решил продвигать свой блог.

Ксения Бородина жестко высмеяла бывшего мужа Курбана Омарова


Бородина пообщалась с психологом Марком Бартоном, который отметил, что мужчины рядом с Ксенией открывают в себе новые грани, но со временем забывают, кто за этим стоит.

«Классика. Более того забывают настолько, что делают вид будто этого и не было», — согласилась звезда. «Давай будем честными. Мужчины, которые были с тобой… Who is who!? Кто это вообще такие?» — удивлялся Бартон.

Ксения Бородина жестко высмеяла бывшего мужа Курбана Омарова


Телезвезда призналась, что никогда не стремилась афишировать свои отношениях с противоположным полом.

«Если с первым мужем в этом плане мне повезло, и он реально не хотел отсвечивать, то со вторым получилось все в точности до наоборот. Я поверила человеку, когда он сказал: «Мне публичность неинтересна». Я никогда не выбирала актеров, певцов. Мне казалось, это нелегкий путь. Два эгоиста, которые привыкли к вниманию… Тяжеловато», — делилась Ксения.

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Ключевые слова: Ксения Бородина, Курбан Омаров, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Ксения Бородина жестко высмеяла бывшего мужа Курбана Омарова Телеведущая раскритиковала экс-супруга за публичность в Сети.
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