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"Не платит": Юлия Ефеменкова пожаловалась на Мондезира

Вчера, 15:12
Юлия хотела сохранить хорошие отношения с бывшим возлюбленным.

"Не платит": Юлия Ефеменкова пожаловалась на Мондезира
В начале прошлого месяца Юлия Ефременкова сообщила о своем решении расстаться с Мондезиром после четырех лет отношений. Ранее они уже несколько раз расходились, но в итоге мирили. А осенью прошлого года у пары родились близнецы. Поклонники бывших участников "Дома-2" надеялись, что теперь в семье наступит мир, но все получилось наоборот. Юлия рассказала об издевательствах и унижениях со стороны Мондезира, и они разъехались.

"Не платит": Юлия Ефеменкова пожаловалась на Мондезира


По началу общение влюбленных складывалось нормально, но недавно Ефременкова заявила, что после какой-то ситуации запретит брать Мондезиру малышей к себе домой. Тем более в сети появились слухи о том, что она отдала бывшему на воспитание одного из близнецов. Кстати, родители только недавно перестали скрывать имена мальчиков. Своих сыновей они назвали Кристиан и Даниэль. А теперь отношения между бывшими влюбленными ухудшились, и Юлия пожаловалась, что Мондезир не оказывает детям финансовой поддержки.

"Не платит": Юлия Ефеменкова пожаловалась на Мондезира


"Мондезир не платит алименты, я на них не подавала. Для меня важнее, когда не государство вынуждает мужчин помогать своим детям, а когда они это делают от чистого сердца, понимая, что на них лежит такая же ответственность за детей, как и на маме! Когда от мужчины помощи как от козла молока, тогда с паршивой овцы хоть шерсти клок. В таком деле на алименты подавать нужно", - заявила Ефременкова.

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Ключевые слова: julianews, Юлия Ефременкова, Мондезир

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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