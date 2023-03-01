"Не платит": Юлия Ефеменкова пожаловалась на Мондезира

В начале прошлого месяца Юлия Ефременкова сообщила о своем решении расстаться с Мондезиром после четырех лет отношений. Ранее они уже несколько раз расходились, но в итоге мирили. А осенью прошлого года у пары родились близнецы. Поклонники бывших участников "Дома-2" надеялись, что теперь в семье наступит мир, но все получилось наоборот. Юлия рассказала об издевательствах и унижениях со стороны Мондезира, и они разъехались.По началу общение влюбленных складывалось нормально, но недавно Ефременкова заявила, что после какой-то ситуации запретит брать Мондезиру малышей к себе домой. Тем более в сети появились слухи о том, что она отдала бывшему на воспитание одного из близнецов. Кстати, родители только недавно перестали скрывать имена мальчиков. Своих сыновей они назвали Кристиан и Даниэль. А теперь отношения между бывшими влюбленными ухудшились, и Юлия пожаловалась, что Мондезир не оказывает детям финансовой поддержки."Мондезир не платит алименты, я на них не подавала. Для меня важнее, когда не государство вынуждает мужчин помогать своим детям, а когда они это делают от чистого сердца, понимая, что на них лежит такая же ответственность за детей, как и на маме! Когда от мужчины помощи как от козла молока, тогда с паршивой овцы хоть шерсти клок. В таком деле на алименты подавать нужно", - заявила Ефременкова.