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42-летний певец Джастин Тимберлейк снова захотел жениться

Сегодня, 13:01
И повторно сделал предложение своей супруге.

42-летний певец Джастин Тимберлейк снова захотел жениться
Певец Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил являются, пожалуй, одной из самых красивых голливудских пар. Пара связала себя узами брака еще в 2012 году, а накануне певец удивил общественность неожиданным признанием.

42-летний певец Джастин Тимберлейк снова захотел жениться


42-летний исполнитель решил «изменить» свой статус. Это случилось после того, как Джессика на странице в своих социальных сетях назвала Джастина своим парнем, опубликовав фотографию совместной игры в гольф. Тимберлейк поспешил оставить комментарий: «Я знаю, что это звучит безумно, но ты выйдешь за меня замуж?».

42-летний певец Джастин Тимберлейк снова захотел жениться


Около года назад 41-летняя Джессика Бил выступила в эфире телепередачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» и рассказала, как её возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. По ее словам, это был очень неожиданный, но невероятно приятный шаг со стороны Джастина. Однако, как поделилась Джессика, Тимберлейк не стал устраивать классический ужин при свечах или вставать на одно колено. Вместо этого креативный музыкант решил сделать главное предложение в своей жизни на красивом фоне заснеженных гор.

«… Мы целый день катались на сноуборде… И вдруг он опускается на колени и просто тонет в снегу! А потом смотрит на меня и держит это кольцо…», — рассказала актриса ведущему передачи.

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Ключевые слова: Джастин Тимберлейк, Джессика Бил, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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