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Телеведущая Дана Борисова сообщила о госпитализации дочери

Сегодня, 13:24
Звезда вышла на связь с тревожными новостями относительно Полины.

Телеведущая Дана Борисова сообщила о госпитализации дочери
Накануне российская телеведущая Дана Борисова испугала поклонников новостью о том, что ее дочь попала в больницу после нападения собаки. И теперь хозяйку животного ждут большие неприятности, ведь звезда «Армейского магазина» требует выплаты моральной компенсации в 200 тысяч рублей.

Телеведущая Дана Борисова сообщила о госпитализации дочери


На своей странице в социальных сетях Дана рассказала, что они с дочерью и их шпицем по кличке Мишель пришли в дог-френдли ресторан (заведение, которое можно посещать со своими питомцами - прим. ред.) в Подмосковье. Гостьи кафе разместились за столиком, крайнем к выходу. После обеда Борисова вышла на улицу, чтобы вызвать такси и как только открыла дверь, в помещение вбежала собака породы джек-рассел-терьер и накинулась на Полину, которая держала своего любимца.

Телеведущая Дана Борисова сообщила о госпитализации дочери


«Он был без поводка и без хозяина. Он влетел и бросился к стулу, где сидели Полина и Мишель. Я развернулась, подбежали официанты и хостес. Его стали оттаскивать, но он уже успел покусать. Кусал он сильно ее. Все кисти рук в крови были. Собака без прививки от бешенства», — сообщила Борисова.

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Ключевые слова: Дана Борисова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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