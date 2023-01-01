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Павел Дуров взбудоражил подписчиков и раскрыл секрет успеха

Сегодня, 14:14
Миллиардер выложил новое фото.

Павел Дуров взбудоражил подписчиков и раскрыл секрет успеха
38-летний предприниматель Павел Дуров опубликовал на странице в своих социальных сетях продолжение фотосессии в стиле фильма «Дюна», первый кадр из которой показал ранее. На снимках основатель соцсетей Telegram и «ВКонтакте» позирует на фоне гробницы Лихьяна в Саудовской Аравии с обнаженным торсом и демонстрирует спортивную фигуру.

Павел Дуров взбудоражил подписчиков и раскрыл секрет успеха


В подписи к фотографии Павел сформулировал путь к успеху. Новый кадр в идеальной физической форме IT-олигарх подписал так: «Самодисциплина — ключ к здоровью, богатству и счастью».

Павел Дуров взбудоражил подписчиков и раскрыл секрет успеха


Под снимками собралось более тысячи комментариев. Пользователи оценили внешний вид Дурова. Некоторые сделали ему комплимент: «Нейросеть сгенерировала изображение идеального мужчины?» «Айтишник здорового человека». «Повешу фото на карту желаний в разделе «деньги» и «мужчины мечты», другие с иронией написали: «Скоро будут курсы фитнеса в телеге?», «Вижу, ты все-таки освоил фотошоп», «Что-то на нарциссичном». А третьи посоветовали Дурову заняться чем-то полезным: «Паш, найди работу уже, хватит фигней страдать».

Павел Дуров взбудоражил подписчиков и раскрыл секрет успеха

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Ключевые слова: Павел Дуров, olganews

Количество просмотров: 2 353
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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