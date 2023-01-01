58-летняя Алена Апина рассказала о своих пластических операциях

58-летняя певица Алёна Апина поделилась своими методами борьбы со старением, а также призналась, что воспользовалась услугами пластических хирургов ради исполнения давней мечты.В последнее время все больше знаменитостей следуют примеру Филиппа Киркорова, откровенно делясь подробностями изменений во внешности, и даже раскрывают их стоимость. Вот и Апина тоже решила не молчать о своих методах борьбы со старением и призналась, что ложилась под нож хирурга ради исполнения мечты.По словам звезды, у нее всю жизнь была фигура «берёзки»: узкие плечи, бёдра, не ярко выраженная талия. При этом ей самой больше нравилась форма «гитары». Именно поэтому в какой-то момент она отправилась к специалисту.«Я думаю, что после 50 имею право позволить себе любой каприз. Я позволила, сделала себе «гитару», - поделилась звезда 90-х с Пятым каналом.