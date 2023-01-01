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Джиган и Оксана Самойлова откровенно рассказали о проблемах в семье

Сегодня, 10:54
Вместе с двумя дочерьми они появились на мероприятии телеканала RU. TV.

Джиган и Оксана Самойлова откровенно рассказали о проблемах в семье
Оксана Самойлова и ее супруг рэпер Джиган стали одними из самых ярких гостей церемонии вручения премий телеканала RU TV, которая состоялась 24 мая в «Крокус Сити Холле». Пара, которая недавно преодолела семейный кризис, открыто демонстрировала свою любовь, показывая, что сейчас у них в отношениях все в полном порядке.

Джиган и Оксана Самойлова откровенно рассказали о проблемах в семье


Журналистам интернет-издания Super удалось пообщаться с ними и узнать, что сейчас происходит в отношениях Самойловой и Джигана после нашумевшей истории с их якобы разладом.

Как оказалось, у супругов все прекрасно, и ни единой претензии друг к другу они не имеют.

«Денис сейчас — лучший муж и лучший отец», — с улыбкой на лице рассказала многодетная мама и бизнесвумен Оксана, нежно обнимая любимого.

Джиган и Оксана Самойлова откровенно рассказали о проблемах в семье


Интервьюер также поинтересовался о возможном пополнении в их большой и с недавних пор снова дружной семье. Но тут мнения супругов разделились. Джиган обеими руками за рождения пятого ребенка, а вот Оксана, наоборот, к такому повороту в жизни не готова.

«Только не это!» — отшучивается мама четверых детей.

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Ключевые слова: Оксана Самойлова, Джиган, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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