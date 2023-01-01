Джиган и Оксана Самойлова откровенно рассказали о проблемах в семье

Оксана Самойлова и ее супруг рэпер Джиган стали одними из самых ярких гостей церемонии вручения премий телеканала RU TV, которая состоялась 24 мая в «Крокус Сити Холле». Пара, которая недавно преодолела семейный кризис, открыто демонстрировала свою любовь, показывая, что сейчас у них в отношениях все в полном порядке.Журналистам интернет-издания Super удалось пообщаться с ними и узнать, что сейчас происходит в отношениях Самойловой и Джигана после нашумевшей истории с их якобы разладом.Как оказалось, у супругов все прекрасно, и ни единой претензии друг к другу они не имеют.«Денис сейчас — лучший муж и лучший отец», — с улыбкой на лице рассказала многодетная мама и бизнесвумен Оксана, нежно обнимая любимого.Интервьюер также поинтересовался о возможном пополнении в их большой и с недавних пор снова дружной семье. Но тут мнения супругов разделились. Джиган обеими руками за рождения пятого ребенка, а вот Оксана, наоборот, к такому повороту в жизни не готова.«Только не это!» — отшучивается мама четверых детей.