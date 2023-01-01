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40-летняя дочь Ларисы Долиной поделилась подробностями их непростых взаимоотношений

Сегодня, 11:38
Ангелина дала откровенное интервью.

40-летняя дочь Ларисы Долиной поделилась подробностями их непростых взаимоотношений
19 мая единственная дочь российской эстрадной певицы Ларисы Долиной отпраздновала свой день рождения, Ангелине исполнилось 40 лет. В честь юбилея именинница решилась на откровенное интервью, в рамках которого поделилась детскими воспоминаниями.

40-летняя дочь Ларисы Долиной поделилась подробностями их непростых взаимоотношений


Женщина пообщалась с журналистами издания «Дни.ру» и рассказала о том, что сейчас в их с матерью отношениях царит полная гармония. Правда, по словам Ангелины, так было не всегда, а в подростковое время она и вовсе не жила вместе со знаменитой родственницей.

«Было время, когда я, будучи подростком, жила в Одессе, у бабушки, отдельно от мамы, и всегда ее боялась», — рассказала наследница артистки.

40-летняя дочь Ларисы Долиной поделилась подробностями их непростых взаимоотношений


Дочь Ларисы Долиной смогла найти общий язык с ней, только став взрослой. Ангелина осознала звездный статус артистки и то, насколько она серьезный и профессиональный человек. Теперь она старается не только во всем помогать матери, но и соответствовать ее репутации.

«Мне всегда надо быть культурной, надо соответствовать имени Ларисы Долиной. К тому же у нас общая работа. И проводить все время с мамой мне легко и комфортно, у нас очень экологичные отношения», - призналась женщина.

40-летняя дочь Ларисы Долиной поделилась подробностями их непростых взаимоотношений

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Ключевые слова: Лариса Долина, Ангелина Миончинская, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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