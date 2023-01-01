Певец Стас Михайлов впервые стал дедушкой

Торжественное событие произошло 24 мая. Новоиспеченный отец не смог сдержать эмоций и сразу же поделился кадром новорожденной малышки. Андрей Канчельскис раскрыл и красивое имя девочки, которую назвали Эмилия Петра Канчельскис.
«Добро пожаловать в этот мир!» — с нежностью написал приемный сын музыканта.
Известно, что мать девочки — Кэти Гавелас из Греции. Супруги познакомились в Лондоне во время обучения в Оксфорде. Именно там они сейчас и живут. Влюбленные сыграли свадьбу два года назад, устроив небольшое торжество только для самых близких.
Разумеется, на банкете присутствовали и Михайловы. Стас и Инна преподнесли поздравления молодым, а Андрей, в свою очередь, перевел его Кэти, которая не понимает русского языка.