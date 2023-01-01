Певец Стас Михайлов впервые стал дедушкой

В семье 54-летнего артиста Стаса Михайлова произошло прибавление - он впервые стал дедушкой. Радостной новостью поделился приемный сын эстрадного исполнителя на своей странице в социальных сетях.Торжественное событие произошло 24 мая. Новоиспеченный отец не смог сдержать эмоций и сразу же поделился кадром новорожденной малышки. Андрей Канчельскис раскрыл и красивое имя девочки, которую назвали Эмилия Петра Канчельскис.«Добро пожаловать в этот мир!» — с нежностью написал приемный сын музыканта.Известно, что мать девочки — Кэти Гавелас из Греции. Супруги познакомились в Лондоне во время обучения в Оксфорде. Именно там они сейчас и живут. Влюбленные сыграли свадьбу два года назад, устроив небольшое торжество только для самых близких.Разумеется, на банкете присутствовали и Михайловы. Стас и Инна преподнесли поздравления молодым, а Андрей, в свою очередь, перевел его Кэти, которая не понимает русского языка.