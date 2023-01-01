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Певец Стас Михайлов впервые стал дедушкой

Сегодня, 12:31
Пасынок артиста Андрей Канчельскис уже раскрыл красивое имя девочки.

Певец Стас Михайлов впервые стал дедушкой
В семье 54-летнего артиста Стаса Михайлова произошло прибавление - он впервые стал дедушкой. Радостной новостью поделился приемный сын эстрадного исполнителя на своей странице в социальных сетях.

Певец Стас Михайлов впервые стал дедушкой


Торжественное событие произошло 24 мая. Новоиспеченный отец не смог сдержать эмоций и сразу же поделился кадром новорожденной малышки. Андрей Канчельскис раскрыл и красивое имя девочки, которую назвали Эмилия Петра Канчельскис.

Певец Стас Михайлов впервые стал дедушкой


«Добро пожаловать в этот мир!» — с нежностью написал приемный сын музыканта.

Известно, что мать девочки — Кэти Гавелас из Греции. Супруги познакомились в Лондоне во время обучения в Оксфорде. Именно там они сейчас и живут. Влюбленные сыграли свадьбу два года назад, устроив небольшое торжество только для самых близких.

Певец Стас Михайлов впервые стал дедушкой


Разумеется, на банкете присутствовали и Михайловы. Стас и Инна преподнесли поздравления молодым, а Андрей, в свою очередь, перевел его Кэти, которая не понимает русского языка.

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Ключевые слова: Андрей Канчельскис, Инна Михайлова, Стас Михайлов, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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