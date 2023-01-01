42-летний Гарик Харламов спровоцировал слухи о расставании с девушкой

Причиной беспокойства общественности стал комментарий шоумена к новости о возвращении в эфир шоу «Давай поженимся».Вскоре после развода с Кристиной Асмус в 2020 году ведущий шоу Comedy Club начал отношения с другой актрисой.С тех пор в медиапространстве неоднократно появлялись сплетни о разладе и в этой паре. А вчера сам Гарик дал повод для новой волны слухов. Харламов неожиданно и крайне радостно отреагировал на возвращение шоу «Давай поженимся».«Я вас ждал! Самая радостная новость для меня за последнее время. Ура!», — написал он на странице личного блога.Стоит уточнить, что некоторое время назад Гарик побывал в гостях у Павла Воли в его вечернем шоу. В студии артист признался, что планирует совместное будущее с Екатериной Ковальчук, и добавил, что при первой же возможности они с ней распишутся.