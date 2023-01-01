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42-летний Гарик Харламов спровоцировал слухи о расставании с девушкой

Сегодня, 12:24
Несколько дней назад 42-летний комик Гарик Харламов заставил поклонников всерьез запереживать за его отношения с актрисой Екатериной Ковальчук.

42-летний Гарик Харламов спровоцировал слухи о расставании с девушкой
Причиной беспокойства общественности стал комментарий шоумена к новости о возвращении в эфир шоу «Давай поженимся».

Вскоре после развода с Кристиной Асмус в 2020 году ведущий шоу Comedy Club начал отношения с другой актрисой.

42-летний Гарик Харламов спровоцировал слухи о расставании с девушкой


С тех пор в медиапространстве неоднократно появлялись сплетни о разладе и в этой паре. А вчера сам Гарик дал повод для новой волны слухов. Харламов неожиданно и крайне радостно отреагировал на возвращение шоу «Давай поженимся».

«Я вас ждал! Самая радостная новость для меня за последнее время. Ура!», — написал он на странице личного блога.

Стоит уточнить, что некоторое время назад Гарик побывал в гостях у Павла Воли в его вечернем шоу. В студии артист признался, что планирует совместное будущее с Екатериной Ковальчук, и добавил, что при первой же возможности они с ней распишутся.

42-летний Гарик Харламов спровоцировал слухи о расставании с девушкой

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Ключевые слова: Гарик Харламов, Екатерина Ковальчук, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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