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Телеведущая Екатерина Андреева сообщила об отъезде из России

Сегодня, 13:08
57-летняя телеведущая Екатерина Андреева вышла на связь с подписчиками своего блога, чтобы сообщить об отъезде из России.

Телеведущая Екатерина Андреева сообщила об отъезде из России
Правда, целью поездки оказался отпуск.

Звезда «Первого канала» вышла на связь с фолловерами прямо из аэропорта и сообщила, что летит в Марокко. На опубликованных кадрах Екатерина предстала в национальном костюме.

Телеведущая Екатерина Андреева сообщила об отъезде из России


О сроках пребывания в Африке телеведущая пока не сообщила. Но, похоже, поклонники Андреевой уже привыкли к ее постоянным разъездам. За последнее время женщина уже успела побывать в Турции, Иордании, Кении и на Мальдивах.

Телеведущая Екатерина Андреева сообщила об отъезде из России


Стоит отметить, что свои поездки Екатерина никогда не скрывала и с радостью делилась с поклонниками кадрами заграничного отдыха. Из новой точки назначения она уже выложила несколько роликов, на которых похвасталась шикарным отелем.

По ее словам, желающим прочувствовать дух ночного Марракеша стоит посетить один из местных баров.

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Ключевые слова: Екатерина Андреева, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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